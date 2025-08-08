Samanyolu Haber /Gündem / 'Bedenleri serbest olsa da zihinleri tutsak olan dostları utansın' /08 Ağustos 2025 22:39

'Bedenleri serbest olsa da zihinleri tutsak olan dostları utansın'

Memduh Boydak’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve moralinin yüksek olduğunu belirten Mustafa Yeneroğlu, “O demedi ama ben demiş olayım; bedenleri serbest olsa da zihinleri tutsak olan eski dostları utansın” dedi.

SHABER3.COM

Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hasta mahpusları ziyaret amacıyla gittiği Sincan Cezaevi’nde iş insanı Memduh Boydak ile görüştü.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından  paylaşım yapan Yeneroğlu, Boydak’ın 9 yıldır cezaevinde tutulduğunu hatırlatarak, “Ortada suç olmamasına, silahla hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen, silahlı terör örgütü yöneticiliğinden hüküm giydi” dedi.

Boydak’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve moralinin yüksek olduğunu belirten Yeneroğlu, “O demedi ama ben demiş olayım; bedenleri serbest olsa da zihinleri tutsak olan eski dostları utansın” ifadelerini kullandı. Boydak ailesini bir yıl kadar önce cezaevi ziyaretleri sırasında tanıdığını aktaran Yeneroğlu, dosyaları inceledikçe yaşananların “korkunç” olduğunu söyledi.

‘VİCDANLARINI KAYBETTİLER’

AK Parti’de ve hükümette üst düzey görevlerde bulunan Boydak ailesinin eski dostlarını da eleştiren Yeneroğlu, “Menfaatleri uğruna ne şahsiyetsizliklere katlanıyorlar” dedi. Aynı zamanda yalnızca kendi mahallesine yapılan adaletsizliklere tepki gösteren kesimleri de eleştirdi: “Adalet bilinçleri kendi mahalleleriyle sınırlı. Diğerlerine kapalılar.”

‘BOYDAKLAR YILLARDIR ANLATAMADI’

Yeneroğlu, Boydak ailesinin geçmişte cezaevinde olan birçok siyasetçi ve gazeteciden randevu bile alamadığını ifade ederek, “Birçoklarının yaşadığı hukuksuzluğu Boydak ailesi dokuz yıldır yaşıyor” dedi. Memduh Boydak’ın ise bu kişilere karşı hoşgörüsünü koruduğunu aktaran Yeneroğlu, “Yine de hepsine ‘geçmiş olsun’ diyor, metanetini kaybetmeden ‘Bizi dinleme lütfunda bile bulunmadılar’ diyor. Çok haklı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de adalet bilincinin genellikle sadece belirli çevrelerle sınırlı olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, “Zaten bu sebeple ülke olarak bu sefil haldeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Bedenleri serbest olsa da zihinleri tutsak olan dostları... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:02:45