'Bedenleri serbest olsa da zihinleri tutsak olan dostları utansın'

Boydak’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve moralinin yüksek olduğunu belirten Yeneroğlu, “O demedi ama ben demiş olayım; bedenleri serbest olsa da zihinleri tutsak olan eski dostları utansın” ifadelerini kullandı. Boydak ailesini bir yıl kadar önce cezaevi ziyaretleri sırasında tanıdığını aktaran Yeneroğlu, dosyaları inceledikçe yaşananların “korkunç” olduğunu söyledi.





AK Parti’de ve hükümette üst düzey görevlerde bulunan Boydak ailesinin eski dostlarını da eleştiren Yeneroğlu, “Menfaatleri uğruna ne şahsiyetsizliklere katlanıyorlar” dedi. Aynı zamanda yalnızca kendi mahallesine yapılan adaletsizliklere tepki gösteren kesimleri de eleştirdi: “Adalet bilinçleri kendi mahalleleriyle sınırlı. Diğerlerine kapalılar.”





‘BOYDAKLAR YILLARDIR ANLATAMADI’

Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hasta mahpusları ziyaret amacıyla gittiği Sincan Cezaevi’nde iş insanı Memduh Boydak ile görüştü.Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeneroğlu, Boydak’ın 9 yıldır cezaevinde tutulduğunu hatırlatarak, “Ortada suç olmamasına, silahla hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen, silahlı terör örgütü yöneticiliğinden hüküm giydi” dedi.Yeneroğlu, Boydak ailesinin geçmişte cezaevinde olan birçok siyasetçi ve gazeteciden randevu bile alamadığını ifade ederek, “Birçoklarının yaşadığı hukuksuzluğu Boydak ailesi dokuz yıldır yaşıyor” dedi. Memduh Boydak’ın ise bu kişilere karşı hoşgörüsünü koruduğunu aktaran Yeneroğlu, “Yine de hepsine ‘geçmiş olsun’ diyor, metanetini kaybetmeden ‘Bizi dinleme lütfunda bile bulunmadılar’ diyor. Çok haklı” ifadelerini kullandı.Türkiye’de adalet bilincinin genellikle sadece belirli çevrelerle sınırlı olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, “Zaten bu sebeple ülke olarak bu sefil haldeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.