[Fikret Kaplan anlattı] Bediüzzaman perspektifinden Dâbbetü'lArz

Samanyoluhaber.com yazarı Fikret Kaplan You Tube kanalı Sera'da vefatının 60. yıl dönümünde Üstad Bediüzzaman Hazretlerini anlatmaya devam ediyor. Serinin üçüncü bölümünde Kaplan Bediüzzaman perspektifinden ' Dâbbetü'lArz' 'Hamiyet-i Diniye, Hamiyet-i Milliye mi?' konularını anlattı









Fikret Kaplan'ın Üstad hakkında hazırladığı sunumun üçüncü bölümünde önemli detaylar var:



* Bediüzzaman’ın 1911’ de tekrar İstanbul’a gitmesi…





* Sultan 5. Mehmet Reşad’ın Rumeli’ye seyahati münasebetiyle, vilâyat-ı şarkiye namına Üstad’ın da refakat etmesi…





* Şimendiferde (trende) iki mektepli mütefennin gencin soruları…





* Hamiyet-i diniye mi, yoksa hamiyet-i milliye mi daha kuvvetli, daha lâzım?





* Dâbbetü’l-Arz, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırması….





* O dâbbetü’l-arzın tehdit ve hücumunun tahakkümü ile bağırarak: "Bana rast gelenlerin vay haline!" demesi…





* ‘Ey şimendifer, sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, senin dizginin, seni gezdirenin elindedir… Haydi yolunda git, kumandanının izniyle yolundan geç.’





* Birinci Dünya Savaşı esnasında gönüllü alay komutanı Bediüzzaman’ın kahramanlıkları





* İşârâtü’l-İ’câz tefsiri… “Harp içinde, avcı hattında düşmanın top gülleleri arasında Kur’ân-ı Hakîmin tek bir âyetinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek, o gülleler içinde Habib kâtibine ‘Defteri çıkar!’ diyerek at üstünde o nükteyi yazdırmış. Demek Kur’ân’ın bir harfinin, bir nüktesini; düşmanın güllelerine karşı terk etmemiş, ruhunun kurtulmasına tercih etmiş.”





* Bediüzzaman'ın Bitlis'te yaralı olarak 34 saat su arkında kalması… ve esir edilmesi…