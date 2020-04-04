[Fikret Kaplan anlattı] Bediüzzaman perspektifinden Dâbbetü'lArz

Samanyoluhaber.com yazarı Fikret Kaplan You Tube kanalı Sera'da vefatının 60. yıl dönümünde Üstad Bediüzzaman Hazretlerini anlatmaya devam ediyor. Serinin üçüncü bölümünde Kaplan Bediüzzaman perspektifinden ' Dâbbetü'lArz' 'Hamiyet-i Diniye, Hamiyet-i Milliye mi?' konularını anlattı
Fikret Kaplan'ın Üstad hakkında hazırladığı sunumun üçüncü bölümünde önemli detaylar var:
* Bediüzzaman’ın 1911’ de tekrar İstanbul’a gitmesi…
* Sultan 5. Mehmet Reşad’ın Rumeli’ye seyahati münasebetiyle, vilâyat-ı şarkiye namına Üstad’ın da refakat etmesi…
* Şimendiferde (trende) iki mektepli mütefennin gencin soruları…
* Hamiyet-i diniye mi, yoksa hamiyet-i milliye mi daha kuvvetli, daha lâzım?
* Dâbbetü’l-Arz, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırması….
* O dâbbetü’l-arzın tehdit ve hücumunun tahakkümü ile bağırarak: "Bana rast gelenlerin vay haline!" demesi…
* ‘Ey şimendifer, sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, senin dizginin, seni gezdirenin elindedir… Haydi yolunda git, kumandanının izniyle yolundan geç.’
* Birinci Dünya Savaşı esnasında gönüllü alay komutanı Bediüzzaman’ın kahramanlıkları
* İşârâtü’l-İ’câz tefsiri… “Harp içinde, avcı hattında düşmanın top gülleleri arasında Kur’ân-ı Hakîmin tek bir âyetinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek, o gülleler içinde Habib kâtibine ‘Defteri çıkar!’ diyerek at üstünde o nükteyi yazdırmış. Demek Kur’ân’ın bir harfinin, bir nüktesini; düşmanın güllelerine karşı terk etmemiş, ruhunun kurtulmasına tercih etmiş.”
* Bediüzzaman'ın Bitlis'te yaralı olarak 34 saat su arkında kalması… ve esir edilmesi…