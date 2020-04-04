Samanyolu Haber /Gündem / [Fikret Kaplan anlattı] Bediüzzaman perspektifinden Dâbbetü'lArz /04 Nisan 2020 10:14

[Fikret Kaplan anlattı] Bediüzzaman perspektifinden Dâbbetü'lArz

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatının 60. yıl dönümünde rahmet ile anıyoruz. Fikret Kaplan Üstadın hayatından ilginç detayları aktarmaya devam ediyor

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Samanyoluhaber.com yazarı Fikret Kaplan You Tube kanalı Sera'da vefatının 60. yıl dönümünde Üstad Bediüzzaman Hazretlerini anlatmaya devam ediyor. Serinin üçüncü bölümünde  Kaplan Bediüzzaman perspektifinden ' Dâbbetü'lArz'  'Hamiyet-i Diniye, Hamiyet-i Milliye mi?' konularını anlattı 


Fikret Kaplan'ın Üstad hakkında hazırladığı sunumun üçüncü  bölümünde önemli detaylar var:

    
* Bediüzzaman’ın 1911’ de tekrar İstanbul’a gitmesi… 

* Sultan 5. Mehmet Reşad’ın Rumeli’ye seyahati münasebetiyle, vilâyat-ı şarkiye namına Üstad’ın da refakat etmesi… 

* Şimendiferde (trende) iki mektepli mütefennin gencin soruları… 

* Hamiyet-i diniye mi, yoksa hamiyet-i milliye mi daha kuvvetli, daha lâzım?

* Dâbbetü’l-Arz, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırması…. 

* O dâbbetü’l-arzın tehdit ve hücumunun tahakkümü ile bağırarak: "Bana rast gelenlerin vay haline!" demesi…

* ‘Ey şimendifer, sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, senin dizginin, seni gezdirenin elindedir… Haydi yolunda git, kumandanının izniyle yolundan geç.’

* Birinci Dünya Savaşı esnasında gönüllü alay komutanı Bediüzzaman’ın kahramanlıkları

* İşârâtü’l-İ’câz tefsiri… “Harp içinde, avcı hattında düşmanın top gülleleri arasında Kur’ân-ı Hakîmin tek bir âyetinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek, o gülleler içinde Habib kâtibine ‘Defteri çıkar!’ diyerek at üstünde o nükteyi yazdırmış. Demek Kur’ân’ın bir harfinin, bir nüktesini; düşmanın güllelerine karşı terk etmemiş, ruhunun kurtulmasına tercih etmiş.”

* Bediüzzaman'ın Bitlis'te yaralı olarak 34 saat su arkında kalması… ve esir edilmesi…
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