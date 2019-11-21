Bediüzzaman hazretlerinin talebelerinden Abdulmuhsin Alkonavi vefat etti

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini talebelerinden olan Abdülmuhsin Alkonavi (Muhsin Alev) , Almanya'nın Berlin şehrinde vefat etti.



1931 Konya doğumlu olan Muhsin Alev, 1954'ten beri Almanya'da ikamet ediyordu. 1952 senesinde Bediüzzaman aleyhine açılan İstanbul Mahkemesi'nin diğer bir sanığı da Muhsin Alev’di.

Kendisine yöneltilen suçlama ise, 1951 senesinde 2 bin Gençlik Rehberi Risalesini matbaada bastırmaktı.

Fethullah Gülen Hocaefendi, Abdülmuhsin Alkonavi için bir taziye mesajı yayımladı.

FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ'NİN TAZİYESİ



Hayatını Kur'an ve iman hizmetine vakfetmiş, Risale-i Nur-u teksir makinesi ile çoğaltarak intişarında çığır açmış, Gençlik Rehberi Nâşiri, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin aziz talebelerinden; Abdülmuhsin Alkonavi Ağabey'in vefatı münasebetiyle kendilerine Cenab-ı Haktan Rahmet ve mağfiret diler, aile ve yakınlarına, nur halkasındaki arkadaşlarına sabr-ı cemil niyaz ederim.



MUHSİN ALEV (ABDÜLMUHSİN al-KONAVÎ) KİMDİR?





1944'lerde, Konya’da Zübeyir Gündüzalp’le beraber Nur hizmetlerini yürüten gençler içinde Abdülmuhsin (Muhsin Alev) de vardı.





Üstad Bediüzzaman, gerek Gençlik Rehberi Mahkemesi, gerekse Samsun Mahkemeleri için iki yıl üst üste iki defa İstanbul’a gelip, üçer ay kalmıştı.





Muhsin Alev bu yıllarda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünde öğrenci olarak bulunuyordu. Muhsin Alev’in felsefe konularında da Bediüzzaman ile konuştuğu olmuştu.





Muhsin Alev, Son Şahidler isimli eserin 4'üncü cildinde yer alan hatıralarında, Bediüzzaman’ın en son telif ettiği "Nur Âleminin Bir Anahtarı" isimli risaleyle ilgili örnek bir hadiseyi şöyle aktarır: “İstanbul’da 1953 senesi baharında en son eseri Nur Âleminin Bir Anahtarı’nı telif edip bitirmişti. Bu eserine bir isim koymak istiyordu. Ders vermek ve hem de istişârenin ehemmiyetini bildirmek için, bize sordu, istişâre yaptı. Neticede "Nur Âleminin Bir Anahtarı" isminde karar kılındı ve esere bu isim verildi.”





Muhsin Alev 1954 yılında Almanya’ya gitti ve buradaki Risale-i Nur hizmetlerinin ilk tohumunu attı.





1992 yılında gerçekleştirilen “İslâm Düşüncesinin 20'nci Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî” başlıklı uluslararası sempozyuma katılan Doç. Dr. Ursula Spuler, Almanya’daki Nur hizmetleri hakkında geniş olarak ele aldıktan sonra Muhsin Alev’le ilgili şu bilgileri aktarmıştı:





“36 yıl sonra, 1954’te talebesi Muhsin Alev’i Berlin’e göndermiştir. Bundan önce de Berlin Camii imamına Zülfikar isimli eserini göndermiştir. Muhsin Alev, Berlin’de güzel bir hizmet başlattı ve zamanla teşekkül eden cemaat Berlin’de bir matbaa kurulmasına muvaffak oldu. Türkiye’de basma imkânı bulamadıkları tevafuklu Kur’ân’ı burada bastırdılar. Ben böyle bir kitaba sahip olmakla kendimi mutlu addediyorum. Nur talebeleri daha sonra Risale-i Nurdan değişik eserleri Berlin’de Türkçe olarak basarak Türkiye’ye göndermişlerdir.”





MUHSİN ALEV'İN CENAZE NAMAZI NE ZAMAN?





Muhsin Alev ağabeyin yakınlarından alınan bilgiye göre cenaze, kesin olmamakla birlikte cuma günü Cuma Namazı sonrası defnedilebilecek.





Cenazenin Berlin Şehitlik morgunda olduğu bilgisini veren aile yakınları, Almanya'da Müslüman cenaze defin işlerinin sadece salı ve cuma günleri yapıldığına dikkat çekti.





Ayrıca cenaze merasimini Hicret Cenaze firmasının yapacağı da ifade edildi. Berlin'de vefat eten Abdülmuhsin al Konavi ağabeyin kızı ve oğlu da Almanya'da ikamet ediyor.