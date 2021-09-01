Bediüzzaman'ın vefat ettiği odanın müzeye çevirilmesini istedi

“Said-i Kurdi, Said-i Nursi ve Bediüzzaman adıyla bilinen İslam alimi 23 Mart 1960 yılında Şanlıurfa’da vefat etmiştir. Vasiyetinde ise Şanlıurfa’da gömülmek istediğini belirtmiştir.
Fakat Said-i Nursi’nin vefatından 111 gün sonra devlet eliyle naaşı Dergah Camii’nin kıble tarafında bulunan kabri kırılarak çıkarılmış ve şuan nerede olduğu bilinmemektedir.
Said-i Nursi’nin vefat ettiği Şanlıurfa merkezde bulunan İpek Palas Otel’deki odası da şuan otelin mescidi olarak kullanılmaktadır.
Farklı dinleri kendi medeniyetinde yaşatmış olan Şanlıurfa’da Said-i Nursi’nin mezar yerinin araştırılması ve vefat ettiği odanın müzeye çevrilmesi, toplumsal açıdan vicdanları rahatlatacaktır. Bu konuda 21. yy’a yakışacak düzeyde, gerekli araştırmalar yapılıp, adımladın atılması elzemdir.”