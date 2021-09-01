Bediüzzaman'ın vefat ettiği odanın müzeye çevirilmesini istedi

“Said-i Kurdi, Said-i Nursi ve Bediüzzaman adıyla bilinen İslam alimi 23 Mart 1960 yılında Şanlıurfa’da vefat etmiştir. Vasiyetinde ise Şanlıurfa’da gömülmek istediğini belirtmiştir.





Fakat Said-i Nursi’nin vefatından 111 gün sonra devlet eliyle naaşı Dergah Camii’nin kıble tarafında bulunan kabri kırılarak çıkarılmış ve şuan nerede olduğu bilinmemektedir.







Said-i Nursi’nin vefat ettiği Şanlıurfa merkezde bulunan İpek Palas Otel’deki odası da şuan otelin mescidi olarak kullanılmaktadır.







Farklı dinleri kendi medeniyetinde yaşatmış olan Şanlıurfa’da Said-i Nursi’nin mezar yerinin araştırılması ve vefat ettiği odanın müzeye çevrilmesi, toplumsal açıdan vicdanları rahatlatacaktır. Bu konuda 21. yy’a yakışacak düzeyde, gerekli araştırmalar yapılıp, adımladın atılması elzemdir.”

Sürücü, önergede şu ifadelere yer verdi: