Behzat Ç. bir kez daha ekranlara veda etti

Blu TV, geçen yıl içinde uzun bir aradan sonra izleyicisiyle buluşan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinin ikinci sezonunun 2020 yılında yayınlanmayacağını duyurdu.





Geçen eylül ayında ilk sezon finali yayınlanan Behzat Ç.'nin, 2020 yılında gelmesi beklenen ikinci sezonu yayınlanmayacak. Blu TV'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Her ne kadar maksimum efor sarf etsek de, Behzat Ç.'nin ikinci sezonunu elimizde olmayan sebeplerden ötürü 2020 yılında sizinle buluşturamıyoruz" ifadeleri kullanıldı.





Behzat Ç.'ye ilişkin bu açıklama dizinin sevenlerini üzerken, Blu TV yeni dizi projesi Saygı'nın duyurusunu da yaptı. Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı, Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer'in hikâyesinin anlatıldığı Saygı dizisinin 2020 yılında yayınlanacağı bildirildi.