Behzat Ç ekranlara geri dönüyor

Türkiye televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç. geri dönüyor. Üç sezon olarak planlandığı ve "James Bond tarzı" bir karakterin oluşturulacağı belirtilen yeni Behzat Ç.'de her sezon farklı bir başrol oyuncusu yer alacak. Bununla birlikte dizinin başrolünde kimin oynayacağı ise henüz belli olmadı.







TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Behzat Ç dizisi, yeniden seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. "Behzat Ç: Çekiç ve Gül" ismiyle yayınlanacak dizinin 3 sezon sürmesi planlanıyor. Yeni Behzat Ç.'de her sezon farklı bir başrol oyuncusu yer alacak. Diziyi senaryoyu da yazan Emrah Serbes yönetecek.





2011 yılında izleyicilerle buluşan ve 6 sezon sonra ekranlara veda eden Behzat Ç. geçen yaz dijital platform BluTV'de yeniden gösterime girdi. 10 bölümlük sezonun ardından BluTV, dizinin ikinci sezonunun yayınlanmayacağını açıkladı. Erdal Beşikçioğlu'nun bu kararda etkili olduğu iddia edildi. Beşikçioğlu yaptığı açıklamada, kendisine danışılmadan alınan kararlardan dolayı dizide yer almayacağını duyurdu.

