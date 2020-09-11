Beşiktaş, yıldız ismin transferi için devreye girdi

Beşiktaş, ismi Başakşehir'le anılan Lazio'nun Angolalı stoperi Bastos'un transferi için devreye girdi.





Haber Global'in İtalyan muhabir Di Marzio'nun haberinden aktardığına göre, Başakşehir'in transferini bitirmek üzere olduğu iddia edilen Lazio'nun Angolalı stoperi Bastos için Beşiktaş devreye girdi.





Di Marzio, Turuncu-mavililerin transfer için favori göründüğünü ancak mutlu sona ulaşan tarafın son andaki hamlesiyle Beşiktaş olabileceğini belirtti.





Angolalı savunmacının kaderi kısa süre içinde belli olacak.





Bu sezon Lazio ile 21 resmi maçta görev yapan Bastos, 3 gol ve 1 asist üretti.







