Samanyolu Haber /Gündem / beIN Sports, Fenerbahçe’ye dava açtı /26 Şubat 2021 09:19

beIN Sports, Fenerbahçe’ye dava açtı

Yayıncı kuruluş beIN Sports, Fenerbahçeli oyuncuların, şirketin logosunun üzerinde oynanmış versiyonlarını içeren tişörtleri giymelerini engellemek için yasal işlem başlattı.

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İki beIN Sports yetkilisi, Fenerbahçe’nin, ‘beFAIR’ (Adil ol) logosunu kullanmasını engellemek için çarşamba günü bir Türk fikri mülkiyet mahkemesinde yasal işlem başlatıldığını söyledi. Kaynaklardan biri, gelecek yasal işlemlerin de hazırlandığını söyledi


Fenerbahçe, beIN Sports’u, video yardımcı hakem (VAR) tekrarlarını manipüle etmekle, kamera açılarını sabitlemek, takımı zayıflatmak ve rakiplerini kayırmak için tek taraflı tekrarlar göstermekle suçluyor.

Fenerbahçe yasal işlemle ilgili haberlere yanıt vereceğini bildirdi.

Pazar günü lig maçında ısınan Fenerbahçeli oyuncular, yayıncının beyaz ve mor renklerindeki logosuna ithafen ‘beFAIR’ yazılı formalar giymişlerdi.

Reuters’a konuşan kaynaklardan biri, beIN Sports’un yasal işlemle tazminat istemediğini ‘sadece, Fenerbahçe’nin, üzerinde oynanmış logoyu kullanmayı bırakmasını istediklerini’ söyledi.
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