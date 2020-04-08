Samanyolu Haber /Spor / beIN Sports’tan kulüplere korona golü: 'Ödeme yapmayacağız' /08 Nisan 2020 15:17

beIN Sports’tan kulüplere korona golü: 'Ödeme yapmayacağız'

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını, futbol ekonomisini de derinden etkiledi.

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Maçların haziran ayına kadar ertelendiği Süper Lig'de birçok gelirden mahrum kalan kulüpler, ödeme yapmakta güçlük çekiyor.

Tek umudu yayıncı kuruluş olan kulüplere, beIN Sports'tan da kötü haber geldi.

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, beIN Sports'un TFF'ye mektup yazarak ödeme yapmayacağını bildirdiğini öne sürdü.

Çelikler, "Bu durum çok yakın bir zamanda kulüplerimizi de etkileyecek. Ödeme alamayan kulüpler doğal olarak çalışan azaltacak ve oyuncuya ödeme yapamayacak" ifadesini kullandı.

"Oyuncu ve ödeme kelimeleri yan yana gelince yüksek ücret alan az sayıda isim akla geliyor" diyen Çelikler, "Oysa Süper Lig'de görece düşük ücrete oynayan bir sürü oyuncu var. Hele hele alt liglerdekilerin 2-3 aydan fazla hiç ödeme alamaması bildiğin geçim sıkıntısı yaratacaktır. O nedenle 'Ligler başlamaz' diyenlerin gerekçeleri ne kadar haklı olursa olsun liglerin başlamasını bu saydığım gerekçelerden ötürü en başta futbolcular isteyecektir. 'Biz oynayalım, siz de paralarımızı ödeyin" diyeceklerdir. Tıpkı her gün işe gitmek zorunda olan çalışanlar gibi" görüşünü dile getirdi.
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