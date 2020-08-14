Samanyolu Haber /Spor / bein Sports yan çiziyor: Bazı maçlar TRT'de olabilir /14 Ağustos 2020 11:57

bein Sports yan çiziyor: Bazı maçlar TRT'de olabilir

Süper Lig ekipleri ile yayıncı kuruluş arasındaki ücret kapışması farklı bir boyuta taşındı. Digiturk yetkilileri, 1.7 milyar TL'lik tekliften vazgeçtiklerini ve sözleşmeyi bu şartlarda 3 yıl uzatmayı teklif ederken, Süper Lig takımları maç sayısı arttığı için bazı mücadelelerin TRT'de yayınlanmasını önerdi.

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Hürriyet Gazetesi Yazarı Tahir Kum, kulüpler ile yayıncı kuruluş arasında yaşanan son görüşmeyi ve tarafların birbirine sunduğu kritik teklifleri yazdı.

Buna göre yayıncı kuruluş, daha önce sunduğu 1.7 milyar TL'lik tekliften vazgeçti ve istedikleri şartlarda sözleşmeyi 3 yıl uzatma teklifinde bulundu. Süper Lig kulüpleri ise artan maç sayısı nedeniyle bazı maçların TRT'den yayınlanmasını önerdi ve önümüzdeki 2 yılın ücretinin konuşmasını, 2016'da yapılan sözleşmede yazdığı gibi 500 milyon dolar üzerinden yapacaklarını belirtti.

Digitürk'ün toplantıda ortaya koyduğu 4 talep ve projeler kısaca şöyle;

1- Bundan sonra bütün ödemelerimizi ABD Doları yerine TL üzerinden yapmak istiyoruz.

2- Süper Lig'in 21 takıma çıkarılması, bize fayda değil zarar verir. Her hafta yayınlanacak maç sayısının 9'dan 10'a çıkması ve ligin uzaması ekstra maliyet getireceği için, daha önce sunduğumuz yıllık 1.7 milyar TL'lik tekliften vazgeçtik.

3- Eğer istediğimiz şartlarda anlaşma yapabilirsek, yayın sözleşmesini 3 yıl uzatmak istiyoruz.

4- Yayın ücretinin bu sezondan kalan 187.5 milyon TL'lik bölümünü hafta sonuna dek ödeyeceğiz.

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