Samanyolu Haber /Gündem / beIN Sports'a silahlı baskın: 'Güntekin'i vurmadan gitmeyeceğim' /10 Kasım 2025 12:57

beIN Sports'a silahlı baskın: 'Güntekin'i vurmadan gitmeyeceğim'

beIN Sports’un Ayazağa’daki binasında silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Spor yorumcusu Güntekin Onay’ı hedef alan saldırgan Kemal S., polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Binanın içinden ilk görüntüler geldi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan beIN Sports ve TV8’in Ayazağa’daki ortak televizyon binasında öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, elinde silahla binaya giren Kemal S. isimli kişi, spor yorumcusu Güntekin Onay’ı hedef alarak çalışanları tehdit etti.

“GÜNTEKİN’İ GETİRİN BANA” DİYE BAĞIRDI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Silahını göstererek içeri giren Kemal S., yüksek sesle “Güntekin’i getirin bana, onu vurmadan gitmeyeceğim” sözleriyle ortalığı karıştırdı. Şüphelinin, Güntekin Onay’ın eşiyle ilgili hakaret içerikli ifadelerde bulunduğunu iddia ederek binayı bastığı öğrenildi.

GÜVENLİKÇİNİN EŞİ ÇIKTI
İddiaya göre silahlı şahsın, binada görevli bir güvenlik personelinin eşi olduğu belirlendi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

POLİS MÜZAKERECİLERİ İKNA ETTİ
Olay yerine gelen müzakereci polisler, saldırganla yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Polisin çabaları sonucu Kemal S. ikna edilerek silahını teslim etti. Şüpheli daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
