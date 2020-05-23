Samanyolu Haber /Spor / beIN Sports'un yerine 4 alternatif yayıncı... /23 Mayıs 2020 00:32

beIN Sports'un yerine 4 alternatif yayıncı...

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir durdurulan ligler nedeniyle zor duruma düşen yayıncı kuruluş beIN Sports'un yayın anlaşmasından çekilmesi durumunda maçları yayınlamak için 4 farklı seçenek belirlendiği belirtiliyor.

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TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki görüşmede, beIN Sports ile problem yaşanması halinde yayın ihalesi öne çekilip Saran Group ve D-Smart ile görüşülecek. Yayın için 4 alternatif proje oluşturuldu.

Yayıncı kuruluş ile olan sözleşmenin bitmesine daha 2 sene olsa da, beIN Sports ile TFF ve kulüpler arasında yaşanan sorunlar yayın ihalesinin erkene çekilmesini gündeme getirdi. Akşam’da yer alan haberde ihalenin sezon sonu ya da en geç 1 sene sonra mutlaka yapılacağı iddia edilirken, yayın için 4 alternatifli proje oluşturuldu.

SARAN GROUP VE D-SMART’IN KAPISI ÇALINACAK

1-Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından Sadettin Saran’ın sahibi olduğu ‘Saran Group’ ile bir görüşme yapılacak.

2-TFF eski başkanı Yıldırım Demirören’in sahip olduğu ‘Demirören Medya D-Smart’ yetkilileri ile masaya oturulacak.

KABLOLU YAYIN ALTERNATİFİ

3-Turkcell, Türk Telekom ve TRT’nin ortaklaşa yapabileceği bir yayın projesinin uygulamaya geçmesi için gereken hamleler yapılacak.

4-Elektrik faturalarına taraftarların bütçesini zorlamayacak cüzi bir fiyat eklenerek kablolu yayın üzerinden maçların şifresiz yayınlaması konusunda çalışmalar yapılacak. Bu durumda yurt dışında maçların izlenmesi konusunda da ayrı bir çalışma ivedilikle uygulamaya geçirilecek.
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