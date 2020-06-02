Bekçi şiddeti: Babayı darp ettiler, kızının kolunu kırdılar

İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2019 yılında çalıştırılmaya başlanan mahalle bekçileri, son günlerde şiddet iddialarıyla gündeme geliyor.

The Independent Türkiye'nin haberine göre İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu 23 Haziran akşamı evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte sigara içen Tahir Erten'in bulunduğu bölgede, sivil bir otomobil durdu.





Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, otomobilin içinden inen bekçiler, Tahir Erten ve arkadaşlarının yanına geldi.





Tahir Erten'in iddiasına göre, sokağa çıkma yasağı olduğunu söyleyen bekçiler, kendisine küfür etmeye başladı.





Bekçiler bir süre sonra Erten ve arkadaşlarını yere yatırılarak ters kelepçe taktı.





Bu sırada yaşanan arbedede yükselen sesler üzerine Tahir Erten'in babası Mahir Erten ve kız kardeşleri Şirvan ile Dilvan da aşağı indi.





Büyüyen arbede sonucunda Mahir Erten'in gözünde ve vücudunda morluklar meydana geldi. Şirvan Erten'in ise kolu kırıldı.









Yaşanan olayın ardından, Tahir Erten ve Şirvan Erten gözaltına alındı.





Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Tahir Erten ve Şirvan Erten karakola götürüldü.





"Görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işledikleri gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Tahir Erten, ifadesinde şunları söyledi:





Evin önünde Eser Erten ve Emrah Aytaç ile sigara içecektik. Kırmızı bir sivil araç yanımıza yanaştı. İçerisinden 5-6 bekçi inerek bu saatte ne işiniz var dediler. Evin içerisinde babamızın önünde sigara içemedik, kapının önünde duruyoruz dedik. Bekçiler üzerimizi aradılar, bir şey bulamayınca bana hitaben afaki konuştular. Ben de onları uyardım ancak bu defa bana ağır küfürler ettiler. Beni joplarla darp edip yere yatırdılar. Eser Erten ve Emrah Aytaç bana yapılana müdahale edince aynı muameleyi gördüler. Benim darp edildiğimi gören iki kız kardeşim ve babam da bekçiler tarafından darp edildi. Kız kardeşimin kolu kırıldı. Babamın suratına tekme atıp biber gazı sıktılar. Sokakta bizi ters kelepçeye vururak darp ederek hastaneye götürdüler. Oradan da buraya getirdiler, olay yerinde güvenlik kameraları vardır. Biz aile olarak mağdur olduk. Ben bana söylenilen ne varsa harfiyen yaptım. Kimliğim cezaevinde olduğu için veremedim. Suçsuzum, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum.









Kolu bileğinden kırılan Şirvan Erten ise, ifadesinde sesler nedeniyle babasıyla birlikte aşağı indiğini bu sırada kardeşinin darp edildiğini gördüğünü söyleyerek, "Bekçiler babamı götürmek isterken yere yatırıp tekme attılar. Biber gazı sıktılar. Babamın üzerine atladım. Bir bekçi babamın kafasına tekme atacakken ben kolumu araya sokunca koluma tekme attı. Olayın sıcaklığıyla kırıldığını fark etmedim" dedi.





Hastaneden darp raporu alan Erten ailesi, yaşanılan olay nedeniyle bekçilerden şikayetçi oldu.















