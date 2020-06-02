Samanyolu Haber /Gündem / Bekçi şiddeti: Babayı darp ettiler, kızının kolunu kırdılar /02 Haziran 2020 09:10

Bekçi şiddeti: Babayı darp ettiler, kızının kolunu kırdılar

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan olayın ardından, darp edilen Erten ailesi bekçiler hakkında şikayetçi oldu

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2019 yılında çalıştırılmaya başlanan mahalle bekçileri, son günlerde şiddet iddialarıyla gündeme geliyor. 
The Independent Türkiye'nin haberine göre İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu 23 Haziran akşamı evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte sigara içen Tahir Erten'in bulunduğu bölgede, sivil bir otomobil durdu.

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, otomobilin içinden inen bekçiler, Tahir Erten ve arkadaşlarının yanına geldi. 

Tahir Erten'in iddiasına göre, sokağa çıkma yasağı olduğunu söyleyen bekçiler, kendisine küfür etmeye başladı.

Bekçiler bir süre sonra Erten ve arkadaşlarını yere yatırılarak ters kelepçe taktı. 

Bu sırada yaşanan arbedede yükselen sesler üzerine Tahir Erten'in babası Mahir Erten ve kız kardeşleri Şirvan ile Dilvan da aşağı indi.

Büyüyen arbede sonucunda Mahir Erten'in gözünde ve vücudunda morluklar meydana geldi. Şirvan Erten'in ise kolu kırıldı. 


Yaşanan olayın ardından, Tahir Erten ve Şirvan Erten gözaltına alındı.

Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Tahir Erten ve Şirvan Erten karakola götürüldü.

"Görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işledikleri gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Tahir Erten, ifadesinde şunları söyledi:

Evin önünde Eser Erten ve Emrah Aytaç ile sigara içecektik. Kırmızı bir sivil araç yanımıza yanaştı. İçerisinden 5-6 bekçi inerek bu saatte ne işiniz var dediler. Evin içerisinde babamızın önünde sigara içemedik, kapının önünde duruyoruz dedik. Bekçiler üzerimizi aradılar, bir şey bulamayınca bana hitaben afaki konuştular. Ben de onları uyardım ancak bu defa bana ağır küfürler ettiler. Beni joplarla darp edip yere yatırdılar. Eser Erten ve Emrah Aytaç bana yapılana müdahale edince aynı muameleyi gördüler. Benim darp edildiğimi gören iki kız kardeşim ve babam da bekçiler tarafından darp edildi. Kız kardeşimin kolu kırıldı. Babamın suratına tekme atıp biber gazı sıktılar. Sokakta bizi ters kelepçeye vururak darp ederek hastaneye götürdüler. Oradan da buraya getirdiler, olay yerinde güvenlik kameraları vardır. Biz aile olarak mağdur olduk. Ben bana söylenilen ne varsa harfiyen yaptım. Kimliğim cezaevinde olduğu için veremedim. Suçsuzum, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. 


Kolu bileğinden kırılan Şirvan Erten ise, ifadesinde sesler nedeniyle babasıyla birlikte aşağı indiğini bu sırada kardeşinin darp edildiğini gördüğünü söyleyerek, "Bekçiler babamı götürmek isterken yere yatırıp tekme attılar. Biber gazı sıktılar. Babamın üzerine atladım. Bir bekçi babamın kafasına tekme atacakken ben kolumu araya sokunca koluma tekme attı. Olayın sıcaklığıyla kırıldığını fark etmedim" dedi. 

Hastaneden darp raporu alan Erten ailesi, yaşanılan olay nedeniyle bekçilerden şikayetçi oldu.

 

 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bekçi şiddeti: Babayı darp ettiler, kızının kolunu... Sonraki Haber >>

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Bez alacak parası yok, Ama AKP'ye oy veriyor

Bez alacak parası yok, Ama AKP'ye oy veriyor

Yamaç paraşütü yaparken ilginç kaza

Yamaç paraşütü yaparken ilginç kaza

Korkutan hortum

Korkutan hortum

Görüntüler korkunç: Tanker kalabalığın üzerine sürdü

Görüntüler korkunç: Tanker kalabalığın üzerine sürdü

Protestocular Beyaz Saray’ın kapısında

Protestocular Beyaz Saray’ın kapısında

Saadet Partisi'nden Mavi Marmara videosu

Saadet Partisi'nden Mavi Marmara videosu

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

İnsanlık için büyük bir adım

İnsanlık için büyük bir adım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:11:08