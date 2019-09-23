Bekçilik sınavı soruları sosyal medyayı salladı

Şıklarda ise Sağlık, Adalet, Ulaşım, Eğitim ve Barınma yer aldı. Sorunun cevabının ise Sağlık olduğu açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan sınavda sorulan söz konusu sorunun basitliği eleştiri konusu oldu.





MEB’in internet sitesinde yayınladığı sınavın A kitapçığında yer alan 27’inci soruda adaylara, T.C. Sağlık Bakanlığı ve LÖSEV’in öncelikle hangi ihtiyacı giderdiği soruldu.













BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?





2019 yılında bekçi maaşı EGM tarafından ödenir ve lise mezunu bekçilere aylık 3 Bin 970 Türk Lirası ödeme yapılıyor.Ön lisans mezunu bekçiler ise 4 Bin TL maaş alır. Lisans mezunu 4 Bin 100 ila 4 Bin 400 TL arasında aylık maaş alıyor.







