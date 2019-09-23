Samanyolu Haber /Gündem / Bekçilik sınavı soruları sosyal medyayı salladı /23 Eylül 2019 21:23

Bekçilik sınavı soruları sosyal medyayı salladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bekçi adaylarına sorduğu soru, basitliğiyle dalga konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Ağustos’ta yaptığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavında katılımcılara, T.C. Sağlık Bakanlığı ve LÖSEV’in öncelikle hangi ihtiyacı giderdiği soruldu.

SHABER3.COM

Şıklarda ise Sağlık, Adalet, Ulaşım, Eğitim ve Barınma yer aldı. Sorunun cevabının ise Sağlık olduğu açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan sınavda sorulan söz konusu sorunun basitliği eleştiri konusu oldu.

MEB’in internet sitesinde yayınladığı sınavın A kitapçığında yer alan 27’inci soruda adaylara, T.C. Sağlık Bakanlığı ve LÖSEV’in öncelikle hangi ihtiyacı giderdiği soruldu.



BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

2019 yılında bekçi maaşı EGM tarafından ödenir ve lise mezunu bekçilere aylık 3 Bin 970 Türk Lirası ödeme yapılıyor.Ön lisans mezunu bekçiler ise 4 Bin TL maaş alır. Lisans mezunu 4 Bin 100 ila 4 Bin 400 TL arasında aylık maaş alıyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bekçilik sınavı soruları sosyal medyayı salladı Sonraki Haber >>

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Hak ile meşguliyet

Hak ile meşguliyet

Köpeğe işkence

Köpeğe işkence

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Zincirleme motor kazası

Zincirleme motor kazası

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

İmanı iz'an haline getirmek

İmanı iz'an haline getirmek

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

TRT’de yorumcu skandalı

TRT’de yorumcu skandalı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:38:09