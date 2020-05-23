Bekçi terörü!

Hak ihlalleriyle sık sık gündeme gelen bekçiler bu kez de Ankara Etimesgut’ta çöp dökmeye çıkan bir genci öldüresiye dövdü.





İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, şahsi Twitter hesabında bekçilerin nasıl terör estirdiğini ayrıntıları ile anlattı.





6 gün önce Ankara Etimesgut’ta çöp dökmeye inen bir gencin bekçiler tarafından coplarla dövüldüğüne işaret eden Öztürk, genci bekçilerin elinden kurtarmaya çalışan aileye biber gazı sıkıldığını, astım hastası gencin babasının göğsüne de ayakları ile bastıklarını aktardı.





Öztürk şunları kaydetti: “Çöp dökmek için çıktığını söyleyen genci bekçiler öldüresiye dövüyor. Olayı duyan ve müdahale etmeye çalışan gencin ailesine de biber gazı sıkılıyor. Astım hastası babanın göğsüne ayakları ile basıp teslim alıyorlar. Polis ve bekçi takviyesi ile 20 kişilik ekip ters kelepçe ile aile karakola götürülüyor."





KAMERALARIN KAYIT CİHAZLARI SÖKÜLMÜŞ





"Kontrol için hastaneye götürülen Serkan ve ailesi ters kelepçe ile doktor tarafından muayene ediliyor." diyen Öztürk, "Karakolda kendilerine defalarca alenen 'terörist' ifadesi kullanılıyor. Annenin namaz kılmasına bile izin verilmiyor. Sahur vakti su içmek isteyen aileye tuvalet lavaboları gösteriliyor. 12 yaşındaki çocuk yasal olmadığı halde tek başına ifadesi alınıyor." ifadelerini kullandı.





İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve arkadaşları bekçi terörüne maruz kalan aileyi ziyaret etti.





Öztürk, "İki saat sonra binanın kameralarının kayıt cihazları sökülüyor. Serkan kardeşimiz Hakkari’de askerdeyken mayın patlıyor kulağında işitme sorunu var. Serkan, 'ekmeğimi gözlerimle kazanıyorum' diyor. Belediyede sayaç okuyan işçi kardeşim şu an çok kötü.” dedi





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da etiketleyen İyi Parti İl Başkanı, “Bekçi zulmüne bir son verilsin.” çağrısında bulundu.