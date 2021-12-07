Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde çekildiği belirtilen bir görüntü polis ve bekçi şiddetini gözler önüne serdi. Şiddet görüntüsünü gazeteci Barış Yarkadaş sanal medya hesabından paylaştı. Yarkadaş, video ile birlikte “Bu videoyu Aydın’da yaşayan bit yurttaşımız yolladı. Yer Aydın Efeler Orta Mahalle. Polis ve bekçi bir genci tokatlıyor. Polis bir süre sonra geri geliyor ve gence Seni öldürürüm diyor. İşkence sokağa taşınmış… Polisteki cürete bakın. Hukukun kalmadığını bildiği için rahat!” notunu paylaştı.





POLİS: SENİ ÖLDÜRÜRÜM





Yarkadaş’ın paylaştığı görüntüde, Orta Mahalle’de motosiklet kullanan bir genç polis ve bekçiler tarafından durduruluyor. Alkollü olduğu öne sürülen genç, polis tarafından darp ediliyor. Çevredeki yurttaşların şiddete tepki göstermesine karşı polis, tepki gösteren yurttaşı da iterek bölgeden uzaklaştırıyor. Bu sırada bekçi genci darp etmeye devam ediyor. Ardından tekrar gencin yanına gelen polis, gence “Seni öldürürüm” diyerek tehdit edip, şiddet uygulamaya devam ediyor.