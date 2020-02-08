"Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kahverengi gömleklileri" diye nitelenen bekçiler kimlik sorma, üst arama ve kelepçe takmak gibi yetkileri ihtiva eden kanun teklifi henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmeden sokakta terör estiriyor.





İstanbul Beşiktaş’ta kendisinden kimlik isteyen bekçilere böyle bir yetkileri olmadığını söyleyen gazeteci Ersan Kınık götürüldüğü karakolda 04:00'a kadar tutularak, 579 TL ceza ile bırakıldı.





AKP VE MHP BEKÇİLERE GENİŞ YETKİLER VERİYOR

Bekçilere geniş yetkiler veren kanun tasarısı Meclis İçişleri Komisyonu’nda AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarıyla kabul edilirken, tasarının bu hafta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.





Ancak henüz Meclis’te onaylanmayan tasarının yetkileri bekçiler tarafından kullanıldığı iddia ediliyor.





İstanbul Beşiktaş’ta bekçiler tarafından Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılmak istenen gazeteci Ersan Kınık, uygulamanın yasal olmadığını, tasarının henüz Meclis’ten geçmediğini söyleyerek kimliğini vermek istemedi.





Bunun üzerine bekçiler olay yerine polis ekiplerini çağırdı.





Çağırılan ekip aracından inen komiser yardımcısının kanunun Meclis'ten geçtiğini iddia etmesi üzerine bekçilere söylediklerini tekrarlayan Kınık, iddiaya göre, komiser tarafından gereksiz yere zorluk çıkarmakla itham edilerek, savcılığa çıkarılmakla tehdit edildi.





SABAHA KADAR KARAKOLDA TUTULDU





Komiser yardımcısının olay yerinden ayrılmasının ardından başka bir polis ekibi gelerek Kınık ve beraberindeki iki bekçiyi Beşiktaş Karakolu'na götürdü.





Burada tutanak tutulmasının ardından henüz yasalaşmamış bir kanun teklifiyle yapılmaya çalışılan uygulamaya karşı durduğu için Kınık'a Kabahatler Kanunu kapsamındaki 32'nci ve 40'ıncı maddeye istinaden 392 TL ve 187 TL olmak üzere iki ayrı idari para cezası kesildi.





Karakoldan sabaha karşı bırakılan Kınık, yapılan haksız uygulamaya karşı gelenlerin para cezası gibi yöntemle gözünün korkutulmaya çalışıldığını, ancak kendisinin gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.