Samanyolu Haber /Gündem / Bekçilerle ilgili dikkat çeken düzenleme: Artık görev alamayacaklar /16 Ağustos 2022 10:08

Bekçilerle ilgili dikkat çeken düzenleme: Artık görev alamayacaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü bir süre önce Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili birtakım düzenlemeler yaptı ve 81 il emniyet müdürlüğüne uygulanması üzere gönderdi.

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Bekçilerle ilgili alınan kararda, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları "gündüz çalışma olurları" sonlandırılmıştır". Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." dedi.

2019 yaz aylarından itibaren terör riski olmak üzere diğer risklerin değerlendirilmek suretiyle özellikle birtakım doğu illerinin ilçelerinde personelin can güvenliği dikkate alındığında gündüz görevlendirilmesinin de uygun değerlendirildiği belirtilmişti.

Yapılan yeni düzenlemeye göre;

1. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları "gündüz çalışma olurları" sonlandırılmıştır". (Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak).

2. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecektir.

3. Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek.

4. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

5. Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.
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