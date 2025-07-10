Samanyolu Haber /Gündem / Bekir Bozdağ AKP'li vekili Meclis Genel Kurulu'ndan kovdu: Burası kahvehane değil! /10 Temmuz 2025 09:51

Bekir Bozdağ AKP'li vekili Meclis Genel Kurulu'ndan kovdu: Burası kahvehane değil!

En düşük emekli maaşına zam ve TSK Personel Kanunu'nda değişikliklerin görüşüldüğü toplantıda TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ AKP'li vekili Meclis'ten kovdu. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen emeklinin geçim sıkıntısı hakkında konuşurken AKP sıralarından gelen kahkaha sesine sert çıkan Bozdağ, "Burası kahvehane değil! Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum" dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilmesin, de içeren torba kanun teklifi görüşüldü.

Halktv'de yer alan habere göre en düşük emekli maaşına zammın kabul edildiği teklifin görüşmelerinde DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen emeklinin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Emekliler yılında emekliler bu yılı ölüm fermanına benzeterek helva kavurarak uğurladılar. Şimdi de aile yılında ailenin kıymetlisi büyükleri bir yüke çeviren, evlatlarının bakımına mahkum eden, yoksulluğa esir eden emekli maaşını konuşuyoruz.

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 liraya çıkartılması insanlık dışıdır. Açlık sınırının çok çok altında bir emekli maaşından bahsediyoruz. Üstelik hükümet hiç yüzü kızarmadan bu artışı bir müjde gibi sunabiliyor. "

BEKİR BOZDAĞ AKP'Lİ VEKİLİ MECLİS'TEN KOVDU
Elif Esen Meclis kürsüsünde konuşmasını sürdürürken AKP sıralarından kahkaha sesi duyuldu. Emekli maaşına ilişkin görüşmeler sürerken atılan kahkahaya TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, tepkisiz kalamadı.

Kahkaha atan AKP'li vekili önce sert bir dille uyaran Bozdağ, sonra salonu terk etmesini istedi. AKP'li vekilin yaptığını 'çok büyük bir saygısızlık' olarak ifade eden Bozdağ, "Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın. Genel Kurul'a saygısını böylelikle ifade etmiş olur." dedi.

"BURASI KAHVEHANE DEĞİL!"
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın o sözlerinin tamamı şu şekilde:

"Sayın milletvekilleri istirham ediyorum bakın burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani. Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz yani Genel Kurul'dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın Genel Kurul'a saygısını böylelikle ifade etmiş olur."
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