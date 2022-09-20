Samanyolu Haber /Politika / Bekir Bozdağ, Başbuğ ile Dursun Çiçek hakkındaki şikayetlerini geri çekti /20 Eylül 2022 11:02

Bekir Bozdağ, Başbuğ ile Dursun Çiçek hakkındaki şikayetlerini geri çekti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beş AKP’li vekil, bir TV programında kullandığı ifadeler nedeniyle emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile emekli Albay Dursun Çiçek hakkında açılan davalardaki şikayetlerini geri çekti.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP milletvekilleri Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın ile eski milletvekilleri Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahman Müfit Yetkin, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile emekli Albay ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında açılan davalardaki şikayetlerini geri çekti.

Bakan Bozdağ ile AKP’li vekiller avukatları Hüseyin Aydın aracılığıyla Başbuğ’un, “hakaret” suçundan yargılandığı Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi’ne ve Çiçek’in “iftira” suçundan yargılandığı Ankara 73. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe gönderdi.

Her iki dilekçede de Başbuğ ve Çiçek’in savcılık ve mahkeme huzurundaki ifade işlemlerinde, dava konusu ithamların muhatabının Bozdağ ve diğer müştekiler olmadığını belirttikleri, bu sebeple şikayetten vazgeçme kararı alındığı ifade edildi.

Başbuğ ve Çiçek hakkındaki davaların görülmesine, belirtilen mahkemelerde devam ediliyor.
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