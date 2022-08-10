Samanyolu Haber /Gündem / Bekir Bozdağ'dan Kavala açıklaması: AİHM kararı uygulandı /10 Ağustos 2022 12:00

Bekir Bozdağ'dan Kavala açıklaması: AİHM kararı uygulandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Osman Kavala hakkında AİHM’in verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bozdağ, AİHM'in Osman Kavala kararıyla ilgili, "Osman Kavala hakkında AİHM’in verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeniyle tutuklamış ve yargılaması devam etmiştir. Şimdi hüküm özlüdür" dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdiği dava sayısı beşten fazlasını sayan çıkmıyor. O beş tanesini de bilmiyorlar. Dosyayı, delilleri bilmiyorlar. Sadece taraftarlıklarına göre, dosyayı görmeden taraftarlarının yazdıklarına inanarak o dosyada görev yapan hakim ve savcıları mahkum eden yaklaşım ortaya koyuyorlar."

Türkiye’nin iade talepleri var. Bugüne kadar 2012’den 2022’ye kadar yabancı ülkelerden terör suçları çerçevesinde Türkiye bin 998 tane adli yardımlaşma talebinde bulunmuş. Şu ana kadar 735’i reddedilmiş 18’i kabul edilmiş. Diğerlerinin cevabı daha yok.

Terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece 4’ünü kabul etmişler, 500’ünü reddetmişler.

Osman Kavala hakkında AİHM’in verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeniyle tutuklamış ve yargılaması devam etmiştir. Şimdi hüküm özlüdür."
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