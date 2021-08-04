Samanyolu Haber /Gündem / Bekir Pakdemirli 20 gün önce açıklamış: İnanılmaz başarılıyız /04 Ağustos 2021 13:47

Bekir Pakdemirli 20 gün önce açıklamış: İnanılmaz başarılıyız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 13 Temmuz'da bir gazeteye verdiği demeçte, orman yangınları ile mücadele için "Şu anda çakmak yaksalar, yakalıyoruz" dediği ortaya çıktı.

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Türkiye dört bir yanında yangınlarla mücadele ederken, Tarım ve Orman Bakanı Pekir Pakdemirli’nin 13 Temmuz 2021’de yayımlanan açıklamalarını konuşuyor…

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına zamanında müdahale etmek için Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınan insansız hava araçlarının (İHA) mücadeleye etkisini Türkiye gazetesine anlatmıştı.

Bakanlık bünyesinde dört adet İHA'nın bulunduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli 21 gün önce şunları söylemişti:

“Şu anda çakmak yaksalar, yakalıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir kişi Seferihisar'da yakalandı.

Mangal yapıyormuş. ‘Saklanmıştım. Nasıl yakaladınız?' diye sordu. 24 saat gözetliyoruz.

Duman çıkınca hemen ordayız.

Alev parlamadan gidip müdahale ediyoruz. İnanılmaz başarılıyız.

776 orman gözetleme kulesi var.

Anında; itfaiye, helikopter ne gerekliyse gönderiyoruz.”
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