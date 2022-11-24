Samanyolu Haber /Gündem / Bekir Pakdemirli, Albaraka Türk'ün başkanvekili oldu /24 Kasım 2022 13:12

Bekir Pakdemirli, Albaraka Türk'ün başkanvekili oldu

Albaraka Türk genel kurulu sonucuna göre, eski Tarım Bakanı bankanın yönetim kurulu başkanvekilliğine atandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden 'affını' istedikten sonra Albaraka Türk yönetimine giren Bekir Pakdemirli, bankanın bugün yapılan genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atandı.

Konu ile ilgili olarak Albaraka Türk’ten KAP’a şu açıklama yapıldı.

“Bankamızın 22 Kasım 2022 tarih ve 2412 oturum no.lu Yönetim Kurulu kararıyla; -Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Bekir PAKDEMİRLİ’nin görevlendirilmesine, -Kredi Komitesi’nde; Houssem BEN HAJ AMOR’un Başkan, Kemal VAROL, Azhar Aziz DOGAR ve Malek Khodr TEMSAH’un (Genel Müdür) Üye olarak görevlendirilmelerine, -Denetim Komitesi’nde; Mustafa BÜYÜKABACI’nın Başkanlık görevine devamına, Bekir PAKDEMİRLİ ve Mohamed Ali CHATTI’nin Üye olarak görevlendirilmelerine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi’nin isminin “Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi” olarak değiştirilmesine, söz konusu komite üyeliklerine; Ghassan Ahmed M. AMODI’nin Başkan;

Tawfig Shaker M. MUFTI, Akram YASSIN ve Seyfullah DEMİRLEK’in (Bankamız Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Üye olarak görevlendirilmelerine, -Ücretlendirme Komitesi’nin isminin “Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi” olarak değiştirilmesine, mevcut üyelerinin Houssem BEN HAJ AMOR’un Başkan,

Mustafa BÜYÜKABACI ve Mohamed Ali CHATTI’nin Üye olarak aynen devamına, -Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi’nde; Melikşah UTKU’nın Başkanlık ve Malek Khodr TEMSAH’ın Üyelik görevlerine devamına, Hood Hashem Ahmed HASHEM’in Teknik Üyelik görevinin sona ermesine,

-Risk Komitesi adıyla yeni bir komite ihdas edilmesine, söz konusu komitede; Houssem BEN HAJ AMOR’un Başkan; Ghassan Ahmed M. AMODI ve Tawfig Shaker M. MUFTI’nin Üye olarak görevlendirilmesine, -Sürdürülebilirlik Komitesi’nin ve İcra Komitesi’nin kaldırılmasına, karar verilmiştir.”
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