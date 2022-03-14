Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi bugün saat 15.38'de bir depremle sarsıldı.



Deprem ilçede panik meydana getirirken; Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.



Meydana gelen bu depremin Çelikhan - Erkenek fay kolunun doğu ucunda olduğunu söyleyen Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunan Sivrice - Pütürge hattının 2020'de meydana gelen Elazığ depremiyle kırıldığını hatırlattı.



"Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı" diyen Görür, "Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir" ifadelerini kullandı.