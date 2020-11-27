Beklenen buluşma olmadı: İşte Albayrak'ın yerine gelen isim

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasının akabinde Türkiye Varlık Fonu (TVF) toplantısında ilk defa bir araya gelecekleri konuşuluyordu.





Beklenen olmadı. Berat Albayrak, Varlık Fonu başkanvekilliği ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini yazılı olarak iletti.





BERAT ALBAYRAK VE ARDA ERMUT İSTİFA ETTİ





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Albayrak ve Arda Ermut’un TVF yönetim kurulu üyelikleri sona erdi. Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu tayin etti.





Açıklamada, "Görevlerinden aflarını talep eden sayın Berat Albayrak ve sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliğine sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır." ifadesine yer verildi.





TVF üyesi Dağlıoğlu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini ifa ediyor.