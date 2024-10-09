Beklenen görüşme gerçekleşti: ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü

İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail Başbakanlık Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun ekibiyle Biden ile telefonda görüşmesinin başladığı bilgisiyle bir fotoğrafa yer verildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.



Öte yandan İsrail basını, görüşmenin tamamlandığını ve 50 dakika sürdüğünü belirtti.



İsrail'in Walla haber sitesi, gün içinde Netanyahu ile Biden'ın telefon görüşmesinde İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği yanıtı ele alacağı ifade edilmişti. Netanyahu ile Biden'ın görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını da konuşacağı kaydedilmişti.



Bugün gerçekleşen görüşmenin, aralarında 'soğuk rüzgarlar estiği' söylenen Netanyahu ile Biden'ın yaklaşık 2 ay sonra ilk telefon görüşmesi olduğu ifade edildi.



Walla'ya konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, İsrail'in misillemesinin "önemli" olmasını beklediklerini ve İran'daki askeri hedeflere hava saldırılarının yanı sıra bir dizi suikastı da içerebileceğini ileri sürmüştü.