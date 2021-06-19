Beklenen İstanbul depreminin öncüsü mü?

İstanbul'u etkileyen 4.2'lik deprem ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması" diye konuştu.







Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetinin 4.2, merkezin de Sultanbeyli olduğunu duyurdu. 15.07'de gerçekleşen deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.







Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:





"YEREL BİR GERGİNLİK BOŞALMASI"





İstanbul Kartalda M3,9 büyüklüğünde gelip geçici bir depremcik oluştu. Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak seleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum. Öşürtmeli haberlere kulak asmayınız.





Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise depremle ilgili olarak "Büyük İstanbul depremi Adalar'ın güneyinden geçen fay, onunla ilgisi yok" diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "İkincil kollarda olan depremler. Şehir içinden geçtiği için şiddetinin yüksek hissettik" açıklaması yaptı.





Diğer yandan gazeteci Candaş Tolga Işık ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le görüşmesini aktardı. İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili Özener'in değerlendirmesini paylaşan ışık, şu ifadeleri kullandı:

