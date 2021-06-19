Samanyolu Haber /Gündem / Beklenen İstanbul depreminin öncüsü mü? /19 Haziran 2021 16:51

Beklenen İstanbul depreminin öncüsü mü?

İstanbul'u etkileyen 4,2'lik deprem beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü müydü? Merak edilen soruya deprem bilimciler Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Şener Üşümezsoy ile Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener cevap verdi.

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İstanbul'u etkileyen 4.2'lik deprem ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması" diye konuştu.

Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetinin 4.2, merkezin de Sultanbeyli olduğunu duyurdu. 15.07'de gerçekleşen deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi. 

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"YEREL BİR GERGİNLİK BOŞALMASI"

İstanbul Kartalda M3,9 büyüklüğünde gelip geçici bir depremcik oluştu. Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak seleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum. Öşürtmeli haberlere kulak asmayınız.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise depremle ilgili olarak "Büyük İstanbul depremi Adalar'ın güneyinden geçen fay, onunla ilgisi yok" diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "İkincil kollarda olan depremler. Şehir içinden geçtiği için şiddetinin yüksek hissettik" açıklaması yaptı.

Diğer yandan gazeteci Candaş Tolga Işık ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le görüşmesini aktardı. İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili Özener'in değerlendirmesini paylaşan ışık, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le konuştum "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem... Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerlendirme yapılabilir" dedi"

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