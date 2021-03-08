Beklenen oldu: Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir" denildi. HALKBANK DAVASINDAN 28 AY HAPİS YATTI

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla'nın 23 ocak 2021'de medyaya yansıyan haberlwrde 'Ocak sonunda istifa edeceği' iddia edilmişti. Atilla, iddialar hakkında "O yönde bir karar alırsam resmi bilgilendirme yapılır" demişti. ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine başlayan Hakan Atilla'nın, yeni ABD Başkanı Biden'a hoş görünmek için istifa ettirileceği konuşuluyordu.

