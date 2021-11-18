Samanyolu Haber /Gündem / Beklenen oluyor: Lütfi Elvan da gidici /18 Kasım 2021 11:40

Beklenen oluyor: Lütfi Elvan da gidici

Erdoğan'ın hedefinde Lütfi Elvan'ın olduğu iddia edilirken kulislerde “Bakan Elvan en kısa sürede görevden azlini isteyecek” değerlendirmeleri yapılıyor.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimiyle ilgili “Faiz sebep, enflasyon sonuç” tezi üzerinden bu kez kendi partililerine yönelik “Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim” dedi. Erdoğan’ın bu sözleriyle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı hedef aldığı kaydediliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'un haberine göre, kulislerde “ Bakan Elvan en kısa sürede görevden azlini isteyecek” değerlendirmeleri yapılıyor.

İddialara göre, 5 Kasım’da, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan “MB’nin yeni bir faiz indirimi kararı alacak olmasına” karşı çıktığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istifasını sunmuş ancak Erdoğan söz konusu istifayı kabul etmemişti.
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