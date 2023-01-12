Samanyolu Haber /Gündem / Beklenen Ombudsmanlar görüşmesi gerçekleşti /12 Ocak 2023 00:54

Beklenen Ombudsmanlar görüşmesi gerçekleşti

TASS haber ajansı tarafından verilen habere göre, Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova ile Ukraynalı meslektaşı, Parlemento İnsan Hakları Komiseri Dmitry Lubinets ile Ankara’da bir araya geldi.

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Gelen bilgilere göre görüşme üçlü olarak, Türkiye, Rusya ve Ukrayna Ombudsmanları toplantısı şeklinde yapıldı. İkinci bir görüşme için karar alınması olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.

Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova, Ukrayna Ombudsmanı Dmitry Lubinets ile Ankara'da düzenlenen bir konferans kapsamında planlandığı gibi görüşme yapıldığını söyledi. Moskalkova’nın açıklamasına göre Ukrayna Ombudsmanı ile iki ülke vatandaşlarına insani yardım sağlama konularını görüştüğünü belirtti.

Ayrıca, Rusya Ombudsmanın ifadelerine göre, Türkiye  ile bazı etkileşim ve çalışmayla eğitim ve göç sorunlarını ele alındığı çalışmalara girme ihtimali de bulunuyor 

Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç, ise açıklamasında, Türkiye'nin Ukrayna'daki krizden etkilenen çocuklara, kadınlara ve yaralılara yardım etmek için Ankara'nın arabuluculuğu yoluyla Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında bir insani koridor açılmasına güvendiğini söyledi.

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, ve Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitry Lubinets 12-14 Ocak’ta Kamu Denetçiliği Kurumunun düzenlediği 21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği Konferansı için Ankara’da bir araya geldiler.

Daha önce Tatyana Moskalkova, bu toplantının 12-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'de yapılacağını söylemişti. 7 Ocak'ta Lubinets, görüşmelerin Türkiye'de yapılacağını duyurdu. Askerlerin ve sivillerin evlerine dönüşünü görüşmelerin ana konusu olarak belirledi. Ukraynalı Ombudsman, Rus meslektaşıyla "kamuya açık bir şekilde konuşamayacağı" bir görüşme için "pek çok plan yapıldığını" söylemişti.

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