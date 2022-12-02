Samanyolu Haber /Dünya / Beklenen veriler açıklandı, dolar ve altın hareketlendi /02 Aralık 2022 17:25

Beklenen veriler açıklandı, dolar ve altın hareketlendi

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 263 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

SHABER3.COM

ABD’de kasım ayına ilişkin istihdam verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre kasım ayında tarım dışı istihdam 263 bin artış gösterdi. Beklentiler 200 bin kişilik artış yönündeydi.

Ülkede işsizlik oranı da kasımda değişmeyerek yüzde 3,7 oldu. İşsizlik oranı beklentilere paralel kaydedildi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,8’den yüzde 6,7’ye indi.

Son iki ayın tarım dışı istihdam verisi 23 bin kişi aşağı yönlü revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar ise kasımda aylık yüzde 0,6 arttı. Beklenti yüzde 0,3 seviyesindeydi.Ortalama saatlik kazançlarda kasım ayında yıllık artış ise yüzde 4,6’lık beklentileri aşarak yüzde 5,1 oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı ise ekim ayındaki yüzde 62,2 seviyesinden kasımda yüzde 62,1’e geriledi.

ALTIN DÜŞTÜ DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Açıklanan veri ABD’de istihdam piyasasının kuvvetli görünümünü ortaya koydu. ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz artımlarını sürdüreceği beklentileri ile dolar güçlenirken, altın fiyatlarında düşüş kaydedildi.

Veri öncesi 1800 dolar seviyesinde olan ons altında düşüş yüzde 1’i aştı. Dolardaki güçlenme ile 1,05360 seviyesinde olan Euro/dolar paritesindeki kayıp ta yüzde 0,70’in üzerine çıktı.
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