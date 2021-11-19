Beklenen zam geldi: Otogaz 7 TL'yi geçti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 52, Motorinde 50 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. LPG Otogazda ise 45 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” açıklamasını yaptı.







EPGİS’den alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 8,15 liradan 8,67’ye, İzmir’de 8,22’den 8,74 liraya çıkacak.





Ankara’da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 8,21’den 8,71 liraya, İzmir’de 8,29’dan 8,79 liraya çıkacak.





LPG’nin litre fiyatı da Ankara’da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul’da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir’de 6,78 liradan 7,23 liraya yükselecek.





Nisan ve Mayıs aylarında LPG’nin litre fiyatı ortalama 4 lira civarındaydı. Son zamlarla birlikte LPG’nin fiyatı 6 ayda 3 lira artmış oldu.



