Beklentiyle bir miktar gerileyen dolar bakanlık açıklaması sonrası yine yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacağı duyurulan yeni ekonomik tedbirler açıklaması öncesi oluşan beklenti dolar kuruna da yansımıştı.





Söz konusu duyuru öncesi bir miktar gerilediği görülen dolar kurunun açıklama sonrasında yeniden yükselişe geçtiği belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı atılacak yeni ekonomi adımlarının bu akşamdan itibaren açıklanacağını duyurmuştu. Bakanlığın "yeni adımlar silsilesi duyurulacaktır" açıklamasının ardından dolar/TL düşüşe geçmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı atılacak yeni ekonomi adımlarının bu akşamdan itibaren açıklanacağını duyurmuştu. Bakanlığın "yeni adımlar silsilesi duyurulacaktır" açıklamasının ardından dolar/TL düşüşe geçmişti.

Fakat, Bakanlığın 'yeni adım'ı olan 'Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi'nin ardından yeniden yükselişe geçti.Saat 23.16 itibarıyla dolar 17,20 lirayı aşarak, 17,21 liraya yükseldi.Euro ise açıklama öncesinde 18,08'e kadar gerilmesinin ardından yeniden 18,30'lu seviyelerin üzerine tırmanarak 18,32 lira seviyesinden seyrediyor.