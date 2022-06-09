Samanyolu Haber /Ekonomi / Beklentiyle bir miktar gerileyen dolar bakanlık açıklaması sonrası yine yükseldi /09 Haziran 2022 23:47

Beklentiyle bir miktar gerileyen dolar bakanlık açıklaması sonrası yine yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacağı duyurulan yeni ekonomik tedbirler açıklaması sonrasında bir miktar gerileyen dolar kurunun, söz konusu duyuru yapıldıktan sonra yeniden yükselişe geçtiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacağı duyurulan yeni ekonomik tedbirler açıklaması öncesi oluşan beklenti dolar kuruna da yansımıştı.

Söz konusu duyuru öncesi bir miktar gerilediği görülen dolar kurunun açıklama sonrasında yeniden yükselişe geçtiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı atılacak yeni ekonomi adımlarının bu akşamdan itibaren açıklanacağını duyurmuştu. Bakanlığın "yeni adımlar silsilesi duyurulacaktır" açıklamasının ardından dolar/TL düşüşe geçmişti.

Fakat, Bakanlığın 'yeni adım'ı olan 'Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi'nin ardından yeniden yükselişe geçti.

Saat 23.16 itibarıyla dolar 17,20 lirayı aşarak, 17,21 liraya yükseldi.

Euro ise açıklama öncesinde 18,08'e kadar gerilmesinin ardından yeniden 18,30'lu seviyelerin üzerine tırmanarak 18,32 lira seviyesinden seyrediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beklentiyle bir miktar gerileyen dolar bakanlık açıklaması... Sonraki Haber >>

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:01:26