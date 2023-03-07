Belarus askeri havalimanına yapılan saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu

Ukrayna: Yapılan terörle mücadele eylemi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Belarus'ta Rus A-50 uçağına, insansız hava aracı (İHA) saldırısını, "yerel partizanlar tarafından yapılan terörle mücadele eylemi" olarak nitelendirdi.

Lukaşenko, Belarus askerlerine yönelik düzenlenen ödül töreninde, başkent Minsk yakınlarındaki Maçulişçi Askeri Havaalanı'na yönelik geçen ay yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.Bunun arkasında Ukrayna Güvenlik Servisi ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) olduğunu ifade eden Lukaşenko, "Bu olayın hazırlığı yaklaşık 8 ay önce başladı. Bir terörist eğitildi. Bu terörist Rusya ve Ukrayna pasaportuna sahip. Bu şahıs Kriviy Rig kentinde doğdu ve Kırım'da yaşadı. Bunun bazı akrabaları Avusturya'da yaşıyor. Bu şahıs, Ukrayna istihbaratına 2014'te çalışmaya başladı." dedi.Lukaşenko, saldırıda bulunan şahsın Polonya, Letonya ve Rusya üzerinden Belarus'a geldiğini aktararak, "Sonunda bu şahıs yakalandı. Bu kişinin Belarus topraklarında bulunan 20'den fazla suç ortağı da gözaltına alındı. Diğerleri yurt dışında saklanıyor." diye konuştu.Söz konusu olaya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i suçlayan Lukaşenko, "Bu tür operasyonlar, ülke liderinin bilgisi olmadan yapılmıyor. Bunu Cumhurbaşkanı olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.Podolyak, Twitter hesabından, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Maçulişçi Askeri Havaalanı'nda Rusya'ya ait A-50 keşif uçağına yapılan İHA saldırısı ile ilgili olarak Ukrayna'yı suçlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.Mihail Podolyak, "Haydi tanımlamaları açıklığa kavuşturalım. Terör saldırısı, bu, Belarus topraklarından Ukrayna şehirlerine füze fırlatılmasıdır. Sabotaj, sabotaj keşif gruplarının Belarus sınırından girmesidir. Bu arada A-50 keşif uçağına yapılan saldırı, yerel partizanlarca yapılan terörle mücadele eylemidir." ifadesini kullandı.Belarus'taki Maçulişçi Askeri Havaalanı'nda bulunan A-50 model Rus uçağına, şubat sonunda insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.