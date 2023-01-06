Belarus neden bu kadar askeri yığınak yapıyor?

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA









Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus ve Rusya'nın "Birlik Devletinin askeri güvenliğini sağlama çerçevesinde" bölgesel birlik gruplandırmasını oluşturmaya devam ettiğini söyledi.





Rus basınındaki görüntülere göre, Rus silahlı kuvvetlerinin "personel, silah, askeri ve özel teçhizatı" ülkeye gelmeye devam ediyor.





Ayrıca, Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri havacılık birimlerinin muharebe eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla ortak taktik uçuş tatbikatı yapacaklarını duyurdu.





Açıklamada, “Bu etkinliğe Rusya tarafından Hava-Uzay Kuvvetlerinin askeri grubu katılacak” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca bölgesel birlik grubunun büyütülmesi çerçevesinde Rusya'nın askeri personel, silah ve teçhizatının Belarus'a gelmeye devam ettiğini, yeni gelen birliklerin Belarus’taki poligonlarda düzenlenecek muharebe koordinasyon etkinliklerinde yer alacağını ifade etti.





Rusya, bu önlemlerin NATO'nun nükleer misyonlarının geliştirilmesine zorunlu bir karşı adım olduğunu söylüyor.