Belarus devlet havayolu şirketi bazı ülkelerin vatandaşlarını Özbekistan'dan taşımayı durdurdu





BelTA haber ajansının aktardığına göre, Belavia havayolu şirketi bazı ülkelerin vatandaşlarını Minsk’e getirmeyecek.

Taşkent’ten Belarus’un başkenti Minsk’e yapılan uçuşlarda Afganistan, Irak, Lübnan, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşları yer alamayacak.

Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.

Belarus’u Ortadoğu’dan getirdiği göçmenleri Polonya sınırına sürüklemekle suçlanıyor.

Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam aldığını belirtiyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.

Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.

Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.

Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.