Samanyolu Haber /Dünya / Belarus havayolu Belavia uçuşları askıya aldı /27 Mayıs 2021 19:32

Belarus havayolu Belavia uçuşları askıya aldı

Belarus havayolu Belavia bugünden itibaren aralarında Amsterdam, Roma, Berlin, Viyana'nın da bulunduğu 12 Avrupa kentine uçuşları askıya aldığını duyurdu. Söz konusu kentlere 30 Ekim'e kadar uçak seferleri yapılmayacak, yolculara ise ücretsiz olarak seyahat tarihlerini değiştirebilecekleri ya da paralarını geri alabilecekleri bildirildi.

SHABER3.COM

AB liderlerinin Belarus havayolu şirketlerine AB hava sahasına giriş yasağı getirmesinin ardından Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia 12 Avrupa kentine uçuşlarını askıya aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, bir dizi ülkenin uyguladığı uçuş yasağı nedeniyle 27 Mayıs’tan 30 Ekim 2021 tarihine kadar uçuşlarını askıya almak zorunda kalındığı belirtildi.

Bu kapsamda Belavia’nın Varşova, Milano, Amsterdam, Roma, Frankfurt, Berlin, Münih, Hanover, Viyana, Brüksel, Barselona ve Kaliningrad seferlerinin yapılmayacağı bildirilirken, söz konusu tarihler için bilet almış olan yolcuların seyahat tarihlerini ücretsiz olarak değiştirebilecekleri ya da bilet ücretlerini herhangi bir kesinti olmaksızın geri alabilecekleri kaydedildi.

Belavia daha önce de İsveç, Finlandiya, Çekya, Litvanya, Letonya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere uçuşlarını iptal etmişti. Dün ise Barselona seferini yapmak üzere Uluslararası Minsk Uluslararası Havalanı’ndan kalkan Belavia uçağı Fransa’nın hava sahasını kullanma izni vermemesi üzerine Belarus semalarında yaklaşık 2 saat tur attıktan sonra Minsk’e geri dönmüştü.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi ise (ICAO) Ryanair uçağının Minsk’e zorunlu olarak indirilmesini görüşmek için bugün acil olarak toplanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belarus havayolu Belavia uçuşları askıya aldı Sonraki Haber >>

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:18:16