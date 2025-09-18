Samanyolu Haber /Dünya / Belarus Havayolu’na ABD yaptırımları kaldırdı ancak Avrupa engel /18 Eylül 2025 13:04

Belarus Havayolu’na ABD yaptırımları kaldırdı ancak Avrupa engel

ABD, Belarus'un devlet havayolu şirketi Belavia'ya uygulanan yaptırımlarda belirli koşullarla kısmi bir gevşemeye gitti. Ancak seferler tam olarak başlayamıyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şirketin sekiz adet uçağı yaptırım listesinden çıkarıldı. Fakat bu uçakların Küba, İran, Suriye, Kuzey Kore ve özellikle de Rusya'ya uçuş yapması kesin bir dille yasaklandı.

Bu yasak, ABD'nin söz konusu ülkelere yönelik diğer yaptırım rejimleriyle çelişmemek amacını taşıyor. Uzmanlar, Rusya'ya uçuş yasağının, Belavia'nın en önemli pazarına erişimini engelleyerek hamlenin etkisini büyük ölçüde sınırladığı görüşünde.

Avrupa’nın yaptırımları büyük engel

ABD'nin bu kısmi yaptırım hafifletmesi, Belavia'nın önündeki en büyük engeli ortadan kaldırmıyor. Çünkü Avrupa Birliği yaptırımları devam ediyor. AB, Belarus'a yönelik yaptırımları kapsamında Belavia uçaklarının hem AB hava sahasını kullanmasını hem de AB ülkelerine iniş yapmasını yasaklamış durumda. Bu durum, havayolunun batıya uçuşlarını fiilen imkansız hale getiriyor. Hava uzmanları, AB yaptırımları kalkmadığı sürece, ABD'nin aldığı bu kararın operasyonel anlamda pratik bir fayda sağlamayacağını belirtiyor.

Kararla birlikte dikkat çeken bir diğer nokta ise, bu uçakların bakım, onarım ve yedek parça temini için Amerikan şirketleriyle yeniden çalışabilmesine izin verilmesi oldu. Bu durum, özellikle Batılı uçak filosunu ayakta tutmakta zorlanan Rus havayolları için dolaylı bir kanal olup olamayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Ancak uzmanlar, bu ihtimali son derece zayıf görüyor. ABD, bu izni verirken, tedarik edilen hiçbir parça, yazılım veya teknik bilginin üçüncü taraflara (Rusya'ya) aktarılmasını kesinlikle yasakladı. İznin şartları son derece katı ve ihlal durumunda anında geri çekilmesi bekleniyor
