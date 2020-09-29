Belarus ile ilgili iki ülkeden yeni karar

sol.org.tr'de yer alan habere göre İngiltere ve Kanada, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'da dahil olmak üzere Belarus'lu kamu görevlilerine yaptırım uyguladı.





İngiltere ve Kanada Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, oğlu ve 6 kamu görevlisine yönelik mal verlığını dondurma ve seyahat yasağı da dahil olmak üzere bir dizi yaptırım uygulamaya başladı.





İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Lukaşenko'nun bir bedel ödemesi gerektiğini söyledi.





Raab, "Lukaşenko ve Putin gibilerinin, insan hakları ihlallerinin ve seçim hilelerinin hesabının sorulmayacağını düşündüğü bir duruma sahip olamayız" dedi konuştu.





Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'se Reuters'e verdiği demeçte, “Belarus halkının yanında durmak zorunda olduğumuz kararlılık burada bitmeyecek. Bu bir ilk adım. Duruma göre daha neler yapılabileceğini görmek için uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.





Geçtiğimiz haftalarda yabancı ülkeler tarafından Belarus'un Devlet Başkanı ilan edilen Svetlana Tihanovskaya, Batı devletlerinden Belarus'un varlıklarını dondurma gibi ülkeyi iktisadi olarak zorlayacak yaptırımlar talep etti. Tihanovskaya bu yaptırımların halkı değil hükümeti zora sokacağı görüşünde.