Belarus lideri Lukaşenko'dan göçmen açıklaması

Lukaşenko bu açıklamayı, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının, Belarus'a daha fazla yaptırım uygulamayı görüştüğü bugünkü toplantısı öncesi yaptı.







Büyük kısmı Orta Doğu ülkelerinden binlerce göçmenin, bir süredir Belarus üzerinden Polonya başta olmak üzere bazı AB ülkelerine geçmesi, Belarus ve Polonya'nın yanı sıra Rusya ve AB'yi de karşı karşıya getirmişti.



