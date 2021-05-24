Belarus muhalif gazeteciyi tutuklamak için yolcu uçağını zorla indirdi

Belarus muhalefetinin iddiası, dünya genelinde hava trafiğini canlı olarak takip eden Flightradar24 sitesi tarafından da teyit edildi. Uçağa yapılan sahte bomba ihbarının ardından bir savaş jetinin eşlik ettiği kaydedildi.







Pratasevich'in bulunduğu uçağın Belarus hava kuvvetlerine ait MiG-29 savaş uçakların tarafından başkent Minsk'e indirilmesinden hemen sonra polis tarafından tutuklanarak uçaktan alındığı bildirildi.

Uçakta bulunan diğer yolcular, genç gazetecinin tutuklanmadan önce korktuğunu ve titremeye başladığını ve ülkesinde kendisi aleyhinde idam cezası bulunduğunu söylediğini aktardı.





Muhalif lider Svetlana Tsikhanouskaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nü (ICAO) acil göreve çağırarak, "Rejim, gazeteci ve aktivist Raman Pratasevich'i tutuklamak için Ryanair uçağını Minsk'e inmeye zorladı. Kendisi Belarus'ta ölüm cezasıyla karşı karşıya. Raman'ın derhal serbest bırakılmasını, ICAO'nun soruşturma yürütmesini ve Belarus'a yaptırım uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.





Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından, "Benzeri görülmemiş bir olay. Vilnius'a uçan bir sivil yolcu uçağı zorla Minsk'e indirildi. Belaruslu siyasi aktivist ve Nexta'nın kurucusu uçaktaydı, tutuklandı. Bu iğrenç eylemin arkasında Belarus rejimi var. Roman Protasevic'in acilen serbest bırakılmasını talep ediyorum!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olayı tepki gösterdi ve uluslararası bir soruşturma gerektiğini söyledi.





Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hadiseyi 'devlet terörü' olarak nitelendirerek, Twitter hesabından, "Ryanair yolcu uçağının kaçırılması ve ardından Roman Protasevich'in Belarus yetkilileri tarafından tutuklanmasını en güçlü ifadelerle kınıyorum. Bu, kınanması gereken devlet terörü bir eylemdir." ifadelerine yer verdi.





Avrupa Parlamentosu'nun Slovak üyesi Vladimir Bilcik, Belarus Devlet Başkanı'na atıfla, "Lukaşenko, AB uçaklarını rehin alamaz. Bu, kabul edilemez bir düşmanlık eylemidir. Minsk rejimine karşı çok daha sert önlemlerle karşılık vermeliyiz." çıkışında bulundu.





Gazeteci Raman Pratasevich kimdir?





Sürgündeki muhalif lider Tsikhanouskaya'nın, Belarus'ta "ölüm cezasıyla karşı karşıya olduğunu" dile getirdiği Protaseviç'in "gazeteci, fotoğrafçı, blog yazarı ve aktivist" olduğu belirtiliyor.





Protaseviç, geçen yılki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Lukaşenko karşıtı protestoların düzenlenmesine katkı sağlayan muhalif yayın organı Nexta'da editör olarak görev yaptı. Minsk yönetimi Nexta'yı "aşırılıkçı" olarak kabul ediyor.





Belarus hükümeti, Protasevich'i geçen yıl 'terörist faaliyetlere karışan kişiler' listesine eklemişti.





Ayrıca 27 yaşındaki Protaseviç, 'hükümete karşı nefreti kışkırtmak' da dahil olmak üzere birçok başka cezai suçlamayla karşı karşıya.



