Samanyolu Haber /Gündem / Belarus-Polonya sınırında insanlık dramı: Mülteciler soğuktan ölüyor /06 Kasım 2021 19:05

Belarus-Polonya sınırında insanlık dramı: Mülteciler soğuktan ölüyor

Polonya'ya geçmelerine izin verilmeyen binlerce mülteci arasında havanın soğumasıyla açlık, susuzluk ve hipotermi kaynaklı ölümler başladı. Geçen ay açlık ve hipotermi nedeniyle iki mülteci yaşamını yitirmişti. Şimdi bu sayının 15’e kadar çıktığı tahmin ediliyor.

SHABER3.COM

Polonya üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen mülteciler arasında havaların soğumasıyla açlık, susuzluk ve hipotermi kaynaklı ölümler başladı.

Yaklaşık iki aydır aralarında Irak Kürtlerinin de bulunduğu binlerce göçmen Avrupa ülkelerine geçmek için Belarus sınırında yaşam mücadelesi veriyor.

Polonya üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen mülteciler arasında havaların soğumasıyla açlık, susuzluk ve hipotermi kaynaklı ölümler başladı. BM Mülteciler Komiserliği “Dehşete düştük” derken, Belarus muhalefeti sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Polonya ve Belarus sınırında günlerdir mahsur kalan ve sayıları binlerle ifade edilen mülteciler, herhangi bir yardım, sığınma veya temel hizmete erişim sağlayamıyor. Geçtiğimiz ay açlık ve hipotermi nedeniyle iki mülteci yaşamını yitirmişti. Şimdi bu sayının 15’e kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Belarus’un muhalefet lideri Svetlana Tikhanouskaya’nın danışmanı Franak Viacorka, Twitter’dan mültecilerin görüntülerinden bir kesit paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Belarus’ta AB sınırına transfer edilmeyi bekleyen binlerce göçmen var. Düzinelerce insan sınırda mahsur kaldı, dondu ve açlıktan öldü: erkekler, kadınlar ve çocuklar. Bu insan ticareti durdurulmalıdır. Suçun sorumluları hakkında yaptırım uygulanması gerekiyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belarus-Polonya sınırında insanlık dramı: Mülteciler... Sonraki Haber >>

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:40:40