Belarus-Polonya sınırında insanlık dramı: Mülteciler soğuktan ölüyor

Polonya üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen mülteciler arasında havaların soğumasıyla açlık, susuzluk ve hipotermi kaynaklı ölümler başladı.





Yaklaşık iki aydır aralarında Irak Kürtlerinin de bulunduğu binlerce göçmen Avrupa ülkelerine geçmek için Belarus sınırında yaşam mücadelesi veriyor.





Polonya üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen mülteciler arasında havaların soğumasıyla açlık, susuzluk ve hipotermi kaynaklı ölümler başladı. BM Mülteciler Komiserliği “Dehşete düştük” derken, Belarus muhalefeti sorumluların cezalandırılmasını istedi.





Polonya ve Belarus sınırında günlerdir mahsur kalan ve sayıları binlerle ifade edilen mülteciler, herhangi bir yardım, sığınma veya temel hizmete erişim sağlayamıyor. Geçtiğimiz ay açlık ve hipotermi nedeniyle iki mülteci yaşamını yitirmişti. Şimdi bu sayının 15’e kadar çıktığı tahmin ediliyor.





Belarus’un muhalefet lideri Svetlana Tikhanouskaya’nın danışmanı Franak Viacorka, Twitter’dan mültecilerin görüntülerinden bir kesit paylaşarak şu ifadeleri kullandı:





“Belarus’ta AB sınırına transfer edilmeyi bekleyen binlerce göçmen var. Düzinelerce insan sınırda mahsur kaldı, dondu ve açlıktan öldü: erkekler, kadınlar ve çocuklar. Bu insan ticareti durdurulmalıdır. Suçun sorumluları hakkında yaptırım uygulanması gerekiyor.”