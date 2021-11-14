Samanyolu Haber /Dünya / Belarus-Polonya sınırında kriz tırmanıyor /14 Kasım 2021 17:51

Belarus-Polonya sınırında kriz tırmanıyor

Polonya topraklarına geçen ancak sınır tellerinin yanında bekletilen 60 kadar göçmenin Polonya sınır muhafızları tarafından içeri alındığı birkaç saat sonra ise sınırın başka bir bölgesinden Belarus topraklarına geri itildiği ifade edildi.

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Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada, Belarus topraklarından Polonya topraklarına geçen, ancak sınır tellerinin yanında bekletilen 60 kadar göçmenin Polonya sınır muhafızları tarafından içeri alındığı açıklandı.

TRT Haber'in aktardığına göre, göçmenlerin bilinmeyen bir yöne doğru götürüldüğü kaydedilen açıklamada, birkaç saat sonra bu grubun Polonya güvenlik güçlerince sınırın başka bir bölgesinden Belarus topraklarına geri itildiği ifade edildi.

KAMPA GERİ GÖNDERİLDİLER

Açıklamada, bu göçmenlerin Belarus tarafında geçen hafta oluşturulan kampa geri döndüğü bilgisi yer aldı.Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan göçmenler, dondurucu soğukta geçici kamplarda yaşama tutunmaya çalışıyor.

"SINIRLARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belarus-Polonya sınırı gergin.Varşova yönetimi, göçmenlerin Almanya'ya götürüleceği yönündeki haberleri yalanladı. "Sınırlarımızı korumaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Minsk yönetimini göçmenleri siyasi araç olarak kullanmakla suçlayan Avrupa Birliği, Belarus'a yönelik yaptırımları genişletme hazırlığında.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konunun pazartesi günü yapılacak olan AB dışişleri bakanları toplantısında gündeme geleceğini söyledi.
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