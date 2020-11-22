Samanyolu Haber /Dünya / Belarus’ta sokaklar yeniden karıştı /22 Kasım 2020 19:46

Belarus’ta sokaklar yeniden karıştı

Belarus’ta hükümet karşıtı protestoların 106’ncı gününde en az 80 kişi gözaltına alındı.Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun istifasını talep eden protestocular bugün yine sokaklara döküldü.

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Eylemlerin 106'ncı gününde Minsk sokaklarında yürüyüş yapan protestoculara polis biber gazı, ses bombaları ve plastik mermiler ile müdahale etti.

Gösterilerde muhalif kaynaklara göre şu ana kadar en az 80 kişinin gözaltına alındığı ve bazı göstericilerin yaralandığı öğrenildi. Göstericilere müdahale eden ekipler arasında orduya bağlı özel harekat ve maskeli çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı belirtildi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun konutu çevresine toma ve özel zırhlı araçların konuşlandırıldığı, Bağımsızlık Meydanı'nda da aynı şekilde tedbirler alındığı bildirildi.

Belarus'taki hükümet karşıtı gösterilerde 31 yaşındaki protestocu Roman Bondarenko polis tarafından gözaltına alınmış ve başında birçok darp izi görülen protestocu olaydan 1 gün sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Bondarenko'nun ölümünün ardından gösterilerin şiddeti artmıştı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalefet kanadı seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırmış ve hükümet karşıtı protestolar başlamıştı.

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