Belarus’un bölgesel eğitim tatbikatı Ukrayna’yı alarma geçirdi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Devlet Sınır Servisi, Belarus sınırında artan tehdit algısı nedeniyle sınır hattında güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, bu bölgeyi “tehdit edici” olarak değerlendirdiklerini belirterek, sınırda mühendislik yapıları, siperler ve tahkimatların inşa edildiğini duyurdu.





Ukrayna Devlet Sınır Servisi Sözcüsü Andrey Demçenko, bir televizyon yayınında yaptığı açıklamada, “Belarus sınırına aktif olarak odaklanıyoruz. Bu bölge, bizim için tehdit edici bir yöndür. Sınır hattında mühendislik yapılarının yanı sıra, tahkimat, savunma noktaları, ateşleme pozisyonları, siperler ve hendekler oluşturuluyor. Bu, askerlerimizin bu bölgedeki olası tehditlere karşı koyabilmesini sağlamak için yapılmaktadır,” dedi.





Ukrayna’nın bu çalışmaları, Belarus Savunma Bakanlığı’nın 8-31 Ocak tarihleri arasında Gomel bölgesinde “bölgesel askerlerle eğitim tatbikatı” düzenlediğini açıklamasının ardından geldi. Demçenko, Belarus sınırında şu anda Ukrayna’ya yönelik saldırı güçlerinin aktif bir birikiminin gözlemlenmediğini de ifade etti.





6 Ocak’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’nın askeri operasyonlarının ilk günlerinde kendisini aradığını ve özür dilediğini ileri sürdü. Zelenskiy, Lukaşenko’nun “Bu ben değilim. Benim topraklarımdan füzeler atıldı. Putin yaptı,” dediğini iddia etti.