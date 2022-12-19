Samanyolu Haber /Dünya / Belarus üzerinden yeni bir cephe açılır mı? /19 Aralık 2022 20:18

Belarus üzerinden yeni bir cephe açılır mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve beraberindeki askeri heyetin, Belarus’un başkenti Minsk’e düzenlediği ziyaret dünya gündeminde.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA


Putin ve Lukaşenko arasında yapılan toplantıda öncelikle "askeri meselelerin de masaya yatırıldığı" basına sızan bilgilerden.

Basına açık demeçlerde bu konuda net ifadeler kullanılmadı. Ancak çok sayıda uzman, Moskova’nın bu zirveyi çok önemsediğini ve Putin ve savunma bakanı Şoygu’nun, Belarus Genel Kurmayını Ukrayna savaşına müdahil olma konusunda daha aktif olmaya zorlayacakları görüşünü paylaşıyorlar. Rusya Savaunma Bakanı Şoygu, Minsk’e daha önce hareket etmişti.

Minsk’e giden Moskova heyetinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve bazı Rus askeri komutanlarında bulunması, Batı basınında, Ukrayna'ya karşı Belarus üzerinden yeni bir cephe açılma planları olduğu iddialarını gündeme getirdi.

İki ülkenin askeri-teknik ve uzay endüstrilerindeki çalışmalarına dikkat çeken Putin, Rusya ve Belarus'un askeri alandaki işbirliğinin silah tedarikinin ötesine geçtiğinin altını çizerek askeri-teknik alandaki ortak geliştirmelerin ve işbirliğin gelecek vaat ettiğini söyledi.

Ortak tatbikatlar kararı

Rusya Savunma Bakanlığı, ortak bölgesel güç kurulması kapsamında Belarus'a intikal eden Rus askerlerin bir dizi tatbikat yapacağını duyurdu. Açıklamada, Belarus'taki Rus askerlerin yoğun askeri eğitimden geçtiği ve askeri koordinasyon temposunun yüksek olduğu açıklandı.

Rusya ve Belarus, ekim ayında Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almış, Rusya bu ülkeye yaklaşık 10 bin askerden oluşan birlik yollamıştı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Valeriy Revenko’nun yaptığı açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Minsk’te yaptıkları görüşmede iki ülkenin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ile ilgili konuları ele aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Revenko, “Belarus ve Rusya savunma bakanları, askeri-teknik işbirliğinin ve iki devletin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ile ilgili konuları ele aldı” ifadelerini kullandı.

Peskov, idialara cevap verdi

‘Putin, Belarus'un Ukrayna'daki çatışmalara katılımına karar vermek için gitmedi’

Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Putin'in Belarus'un Ukrayna'daki çatışmalara katılımına karar vermek için Minsk'e gittiğine dair" iddiaların asılsız olduğu açıklaması geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bu iddialara  "aptalca ve asılsız" nitelemesini yaptı. Peskov'a göre, Putin Belarus'u Ukrayna'daki askeri operasyona dahil etmeye zorlamayacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ordu komutanları ile dün gece yaptığı toplantı sonrası, "Rusya ve Belarus ile olan sınırımızın korunması en büyük önceliğimiz" dedi. Zelenskiy, savunma anlamında bütün olasılıklara karşı hazırlık yaptıkların da vurgulamıştı.

Lukashenka: Avrupa ile güvenlik konularını konuşmalıyız

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Avrupa ile güvenlik konularında yapıcı bir diyaloğun yeniden başlamasını ve Batı'nın "aklın sesini" dinlemesini umduğunu ifade etti.

Lukashenko konuşmasında, ‘Mart ayında silahlı kuvvetlerinin "tamamen hazır" olduğunu ve tehlike durumunda iki ila üç gün içinde harekete geçebileceğini söylemiştik. Ağustos ayında ise Belarus'a ait Su tipi uçakların nükleer silah taşıyacak hale getirdik. Ekim ayında, Belarus'un sınırlarını kapatmadan güvenliğini sağlayabilecek önlemler aldık. Ve ardından, tüm Belarus ordusunun Rusya ile bölgesel birlik grubuna dahil edildiğini duyurduk’ dedi.

Doğalgaz ve yeni ticari hedefler

Putin ve Lukaşenko görüşmesine ilişkin açıklama yapan Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, ‘Putin'in Lukaşenko'yla yaptığı görüşmede doğalgaz meselesi de oldu’ dedi. Kremlin Sözcüsü, "Devlet Başkanı Lukaşenko daha geçen hafta gaz planını eleştirdi. Ortak gaz piyasası oluşturma planlarında geç kaldığımızı söyledi. Ancak burada bazı nüanslar var, bunlar elbette gündemde olacak. Genel olarak, elbette Belarus, doğalgaz açısından tamamen ayrıcalıklı koşullara sahip" dedi.

Putin, Rusya ile Belarus arasındaki ticaret hacminde bu yıl yeni bir rekorun kırılarak 40 milyar dolara ulaşacağını beklediğini söyledi.

Putin, Rusya için Belarus'un “sadece iyi bir komşu değil, aynı zamanda gerçek anlamda bir müttefik” olduğunu vurguladı.
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