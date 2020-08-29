Belarus, yabancı gazetecilerin akreditasyonlarını iptal etmeye başladı

Belarus Dışişleri Bakanlığı; Reuters, Associated Press, AFP, BBC, Deutsche Welle, Radio Liberty ve diğer yabancı medya kuruluşlarına bağlı gazetecilerin akreditasyonunu iptal etti.





Associated Press ve Alman TV kanalı ARD için çalışan Rus vatandaşı dört gazeteci, kolluk kuvvetlerinin kararı gereği ülkeden sınır dışı edilerek, beş yıl boyunca Belarus’a girmeleri yasaklandı.





27 Ağustos'ta Minsk'te 50'den fazla gazeteci gözaltına alınmıştı. Belarus Gazeteciler Derneği, yasal mesleki faaliyetlerin engellenmesine karşı ceza davası açılması talebiyle Soruşturma Komitesine başvuruda bulunmuştu.