Samanyolu Haber /Gündem / Belarus'a göçmen taşımakla suçlanan THY'den yeni karar! /12 Kasım 2021 11:45

Belarus'a göçmen taşımakla suçlanan THY'den yeni karar!

İstanbul'dan göçmenleri Belarus'a taşıdığı öne sürülen Türk Hava Yolları'nın Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlara Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını almayacağı iddia edildi.

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Belarus-Polonya sınır hattında yaşanan göçmen krizi devam ederken, bölgeye insan taşımakla suçlanan Türk Hava Yolları'ndan yeni bir karar geldi.

Polonyalı yetkililerden yapılan açıklamaya göre, THY yolları Belarus'a yaptığı uçuşlara Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını almayacak.

Bir dönem Polonya'nın Türkiye Büyükelçisi olarak da görev yapan Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Jakub Kamoch, Twitter'dan yaptığı açıklamada diplomatik pasaporta sahip Suriye ve Yemen vatandaşlarının uygulamadan muaf tutulacağını açıkladı.

AFP'nin son dakika olarak servis ettiği habere göre ise Belarus Havayolları da bu üç ülkenin vatandaşlarını Türkiye'den Belarus'a taşımayacak.

NE OLMUŞTU?

İçerisinde Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu bir grup havayolu şirketi Avrupa Birliği tarafından Belarus'a göçmen taşımakla suçlanmıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, insan kaçakçılığına karışan havayollarının kara listeye alınabileceğini duyurmuştu.

İddiaları yalanlayan THY ise Kasım ayının başından bu yana Belarus'a olan uçuş sayısının azaltıldığını açıklamıştı.

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