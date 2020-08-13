Samanyolu Haber /Dünya / Belarus'ta 6 bin kişi gözaltında /13 Ağustos 2020 14:11

Belarus'ta 6 bin kişi gözaltında

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan 'tartışmalı' cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun kazanması sonrası ülke protesto gösterilerine sahne oluyor.

SHABER3.COM

Güvenlik güçlerinin sert müdahale ettiği eylemlerde 2 kişi hayatını kaybetti; en az 6 bin kişi gözaltına alındı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, ülkedeki şiddetin sonlandırılması ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Sassoli, Twiter mesajında "Belarus halkının protesto yapma hakkı var. Devlet yetkilileri tarafından acımasız güç kullanımının uluslararası hukuka göre sonuçları olmalı." şeklinde yazdı.

Minsk merkezindeki bazı cadde, metro istasyonu ve alışveriş merkezlerinin güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Eylemciler, seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle oyların tekrar sayılmasını istiyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belarus'ta 6 bin kişi gözaltında Sonraki Haber >>

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:35:43