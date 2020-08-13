Belarus'ta 6 bin kişi gözaltında

Güvenlik güçlerinin sert müdahale ettiği eylemlerde 2 kişi hayatını kaybetti; en az 6 bin kişi gözaltına alındı.







Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, ülkedeki şiddetin sonlandırılması ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.





Sassoli, Twiter mesajında "Belarus halkının protesto yapma hakkı var. Devlet yetkilileri tarafından acımasız güç kullanımının uluslararası hukuka göre sonuçları olmalı." şeklinde yazdı.





Minsk merkezindeki bazı cadde, metro istasyonu ve alışveriş merkezlerinin güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.





Eylemciler, seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle oyların tekrar sayılmasını istiyor.







