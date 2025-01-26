Samanyolu Haber /Dünya / Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor /26 Ocak 2025 14:37

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor

Belarus’ta bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Devlet başkanlığı için şimdiki Başkan Aleksandr Lukaşenko'nun da aralarında bulunduğu beş aday yarışacak.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Tekrar seçileceği kesin olarak düşünülen Lukaşenko, aralıksız yedinci kez seçilmiş olacak.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıklarda oy kullanımlar başladı. BelTA’nın haberine göre, oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 20.00’ye kadar devam edecek.

Bu seçimlerde Batılı gözlemciler yer almıyor. Ayrıca Belarus hükümeti, güvenlik önlemleri gerekçesiyle yurtdışındaki seçim sandıklarını açmadı. Belarus’un bazı ülkelerdeki diplomatik personel sayısının azalması da bu kararın gerekçeleri arasında gösterildi.

Yoğun güvenlik tedbirleri

Belarus'ta bugün (26 Ocak) yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. 2020 yılındaki seçimlerde kitlesel protestolar yapılmıştı. Çıkan gerginlikler nedeniyle bazı adaylar cezaevine girdi veya ülke dışına çıktı. 

İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Bykov, “seçim kampanyası gibi olayların provokasyon ve durumun istikrarsızlaştırılması için potansiyel taşıdığını biliyoruz. 2020’de olduğu gibi, kitlesel huzursuzluk mümkün, tüm güçlerimiz görevlerini açıkça biliyor," dedi.

Yine güvenlik nedeniyle ülkede internete sınırlama getirildi. Özellikle internet üzerinden yurtdışı bağlantılar, 25 Ocak saat 10:00'dan 27 Ocak saat 23:59'a kadar kısıtlandı.

Belarus'ta 2020 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülke tarihinin en büyük protesto gösterilerine ve ardından yetkililerin bugün de sürdürdüğü baskılara yol açmıştı. Seçimler dünyadaki çoğu ülke tarafından tanınmıyor. Ve Aleksandr Lukaşenko ve yakın çevresine çok sayıda yaptırım uygulandı.
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